Sağlıkta kadro krizi... Kubilay Yalçınkaya: Mecbur bırakılıyorlar

Sağlık Bakanlığı, Ocak 2024 iller arası yer değiştirme atama ilanını yayımladı. İlanda tüm branşlarda açılan kadroların yüzde 15’i, uzman hekim kadrolarının ise yüzde 11’i sadece şehir hastanelerine tanımlandı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 31.12.2023 - 03:00
Sağlıkta kadro krizi... Kubilay Yalçınkaya: Mecbur bırakılıyorlar
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Sağlık Bakanlığı, “2024 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma” ilanını yayımladı. Tüm branşlarda 81 ilde 2 bin 493 bağımsız birimde atamaya uygun 12 bin 983 kadro ilan edildi. Bu kadroların içinde 16 şehir hastanesine açılan kadro 1946. Tüm branşlarda açılan kadronun yüzde 15’i sadece 16 şehir hastanesine tanımlanmış durumda. Uzman hekim branşlarında 597 bağımsız birimde atamaya uygun 1946 kadro ilan edilirken 16 şehir hastanesinde açılan kadro 213. Uzman hekimler için açılan kadronun da yüzde 11’i 16 şehir hastanesinde. 

‘MECBUR BIRAKILIYORLAR’

Yeni açılan Gaziantep Şehir Hastanesi için 600, İzmir Şehir Hastanesi için 500 hemşire kadrosu açıldı. Antalya Şehir Hastanesi için açılan kadro ise 400. Sağlık emekçileri, yatak sayısı 1500’ün üzerindeki şehir hastanelerinde çalışmak istemezken; bakanlık, kadroların büyük bölümünü bu hastanelerde açıyor.

Sağlık emekçilerinin şehir hastanelerini tercih etmek zorunda bırakıldığını belirten SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Devasa hastanelerde yabancılaşma, mobbinge, fabrika tarzı üretim ilişkileri, ücret düşüklüğü gibi nedenlerle şehir hastanelerinde çalışmak istemiyorlar” dedi.

İzmir Şehir Hastanesi’ne 820, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne 980 kadro açıldığına dikkat çeken Yalçınkaya, “Bu hastanelere milyarlar ödüyorsunuz. Açıktan atama yerine diğer illerden kadro çekiyorsunuz. O hastanelerdeki hizmete de zarar veriyorsunuz” diye konuştu. 


Sağlık Bakanlığı kadro Kubilay Yalçınkaya

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