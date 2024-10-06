Samsun'da araçlarında 1270 sentetik ecza hapı bulunan 4 zanlı yakalandı
Samsun'da araçlarında 1270 sentetik ecza hapı bulunan 4 zanlı yakalandı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1270 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havza otogarında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 1270 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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