Samsun'da araçlarında 1270 sentetik ecza hapı bulunan 4 zanlı yakalandı

Samsun'da araçlarında 1270 sentetik ecza hapı bulunan 4 zanlı yakalandı.

Samsun'da araçlarında 1270 sentetik ecza hapı bulunan 4 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 12:21

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1270 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havza otogarında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1270 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Etiketler: #Samsun #ecza hap

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