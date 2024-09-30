Samsun'da 92 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapana ekipler, 92 bin 400 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, 71 tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
2 GÖZALTI
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Etiketler: #Samsun #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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