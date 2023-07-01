Şehir hastaneleri ödemeleri enflasyon ve döviz nedeniyle 'kara delik' yarattı: Emekçinin maaşı eridi

Yayınlanma: 01.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.07.2023 - 03:00

Sağlık Bakanlığı, 2022’de, 13 şehir hastanesi için 2.5 milyar dolarlık bütçe öngördü. Bu süreçte şehir hastanesi sayısı 15’e çıkarken bunlara 2 hastane daha eklenecek. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelik gereği, şehir hastaneleri ödemeleri asgari ücret artış oranları, güncel enflasyon ve döviz kurundan etkilenerek giderek artıyor. Sağlıkçıların maaşlarına iyileştirme isteği ise “bütçe yetersizliği”ne takılıyor.

Döviz kurundaki artış nedeniyle şehir hastanelerine ayrılan genel bütçedeki payın 2.5 milyardan 1.9 milyar dolara gerilediğine dikkat çeken SES Ankara Şube Başkanı Yalçınkaya, “2022 Ekim ile 2023 Haziran ayına göre şehir hastanesi bütçesindeki kayıp 16.5 milyar TL” ifadelerini kullandı.

(Kubilay Yalçınkaya)



"EN UCUZ EMEK"

Yalçınkaya, “Bütçenin bugün şehir hastanelerine nasıl tüm muslukların açılarak akıtıldığını görüyoruz. Şehir hastanelerine 2023 bütçesi olarak ayrılan 46.7 milyarlık bütçe ile sağlık işkolundaki tam çalışanlara her ay için 5 bin 167 TL iyileştirme yapmak mümkün” dedi. OECD ülkeleri arasında sağlık emeğin en ucuz olduğu ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, “Sadece sağlık bütçesinin yüzde 15.9’u 15 şehir hastanesi sahibine akarken 752 bin 602 sağlık emekçisine yüzde 46.8’i ayrılıyor. AKP öncesi personel harcamalarının bütçedeki payı yüzde 70 üstündeydi” ifadelerini kullandı.