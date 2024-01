SGK masrafları ödemiyor, onbinlerce diyabet hastası ampute oluyor

Yayınlanma: 04.01.2024 - 14:52

Güncelleme: 04.01.2024 - 14:52

Dünyada ve Türkiye’de diyabetin çok hızlı arttığını belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Türkiye’de 10 milyon civarında diyabet hastası olduğu bilgisini paylaştı. Cumhuriyet’e açıklama yapan Ertuğrul, “ Dünyada yapılan çalışmalara göre diyabet hastalarının yüzde 2 ile 4’ünün ayağında yara var. Bu oranı da dikkate aldığımızda ülkemiz de 200 ile 400 bin civarında ayağında yarası olan diyabet hastası olduğunu kabul ediyoruz. SGK, ödeme yapmadığı için ayağındaki yaranın tedavisi yapılamayan hasta ise ayağı kesilme ile karşı karşıya kalıyor. Türkiye’de yaklaşık her yıl 20-30 bin civarında ayak diyabet hastalığına bağlı olarak kesiliyor. Hasta ayağı kesildikten sonra yine kurtulamıyor. Ayak kesilmeleri sonrasında da hastaların yüzde 55’i üç yıl sonra hayatını kaybediyor” dedi.

Diyabet hastalarının ayağında yaralar oluştuğunu bunun da kamu hastanelerinde yeterince tedavi edilmemesinden dolayı ayak kesilmesi ve ölümle sonuçlandığını da ifade eden Ertuğrul, “Diyabet hastalarının en önemli komplikasyonlarından bir tanesi ayaklarında bir takım problemlerin olması ve yaraların açılması. Genellikle tüm diyabet hastalarının yüzde 15'inde yaşamlarının bir döneminde bu yaralar oluşuyor. Maalesef hastaların düzgün tedavi olacağı merkezler yeterli sayıda yok. Olanlarda kapatmak zorunda kalıyor. Kapanma nedenlerinden birini ise SGK’nın bu hastaların tedavi giderleri için çok düşük ücret ödemesi olarak görüyoruz. Ayağındaki yaranın tedavisi yapılamayan hasta ise ayağı kesilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Düşünün, hastanın ayak yarasına yaptığınız pansumanın maliyeti bile SGK'nın pansuman için ödediği ücretin üzerinde ve yapılan her pansuman hastaneye zarar olarak yansıyor. Türkiye’de yaklaşık her yıl 20-30 bin civarında ayak diyabet hastalığına bağlı olarak kesiliyor. Hasta ayağı kesildikten sonra yine kurtulamıyor. Ayak kesilmeleri sonrasında da hastaların yüzde 55’i üç yıl sonra hayatını kaybediyor. Dünyada her 20 saniyede ayak komplikasyonlarına bağlı olarak bir hastanın ayağı kesiliyor. Bu, birçok kanser türünden daha ölümcül bir durum. SGK, ayak bakım ücretlerini acilen artırmalı ve vatandaşın ilaç ve bakım masraflarını karşılamalı” ifadelerini kullandı.

DOKTOR DOKTOR DOLAŞIYORLAR

Hastasının yaşadığı bir örneği de paylaşan Ertuğrul, “Bir kamu hastanesine giden hastanın, pansumanı yapılmamış. Nedeni ise gazlı bez yokmuş. Bu durumda sağlık çalışanının suçu yok. Pansuman için gerekli olan basit bir antidezenfektan bile karşılanmayınca hastalar kendileri bunu almak zorunda kalıyorlar. SGK en azından bu konuda koruyucu hekimlik hizmetlerini ve kullanılan yara bakım ürünlerini ödeme kapsamına almalı. Yoksa bu hastalar hastane hastane, doktor doktor dolaşmaya devam edecekler ve bu dolaşma sırasında ayaklarını kaybedecekler. Ülkemizde diyabet hastalarının durumu ve tedavi maalesef bu şekilde” yorumunu yaptı.