Sıcaklarda doğru beslenmeye dikkat: Sadece su değil mineral dengesi de sağlanmalı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte beslenme alışkanlıklarında yapılan hatalar sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, yaz aylarında yeterli sıvı tüketiminin yanı sıra mineral kaybının da mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Diyetisyen Gürkan Hınız, yaz mevsiminde sağlıklı beslenmenin temelinde dengeli öğünler, yeterli sıvı alımı ve mevsime uygun besin seçimlerinin yer aldığını söyledi.

Yaz aylarında artan sıcaklığın vücut üzerinde önemli değişikliklere neden olduğunu söyleyen Hınız, “Ortam sıcaklığındaki tüm değişimler vücudumuzdaki metabolik faaliyetleri etkiler. Hava sıcaklığının artışı her şeyden önce vücudumuzda sıvı kaybına sebep olur. Dolayısıyla vücudumuzun enerji ihtiyacından ziyade mineral ihtiyacının arttığı söylenebilir. Bu mineralleri besinlerle yerine koymazsak bedenimiz için işler yolunda gitmeyecektir” dedi.

HATA YAPILIYOR

Yaz aylarında en sık karşılaştığı beslenme hatalarına değinen Hınız, “Sıvı ihtiyacının yüksek enerjili ve katkı maddeli içeceklerle karşılanması. Hemen ardından akşam yemek saatinin çok ileri gitmesini ekleyebilirim. Beslenmedeki bu yanlışların devamında ise aceleci kilo verme hamleleri var. Bazı kişiler yaz mevsiminde her tatil veya etkinlik sonrası agresif kilo verme hamleleri yapıyor. Bunun da biyolojik ve psikolojik olumsuz etkileri oluyor” ifadelerini kullandı. Hınz ayrıca yaz aylarında birçok kişinin iştahında azalma yaşamasının normal bir fizyolojik süreç olduğuna dikkat çekti.

Hınız, yaz mevsiminin kendi beslenme geleneklerinin bulunduğunu ifade ederek “Aslında bize miras kalan bu seçimlerin büyük bir kısmı da doğru. Soframızda salata bulundurmak önemli. Salatalar kaybedilen mineral ve vitaminleri alabileceğimiz harika kaynak. Cacık ve soğuk çorbalar da son derece anlamlı sıvı kaynakları. Yine yaz mevsimi meyvelerinin sıvı kaybına iyi gelebileceğini biliyoruz. Sadece yaz meyveleri aşırı tüketilmemeli” dedi.

VAZGEÇİLMEZ MEYVELER

Karpuz ve kavunun da ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Hınız, “Hiçbir besin için dilediğiniz kadar tüketin demek mümkün değil. Kavun ve karpuz adeta yazın habercisi iki meyve, ikisi de büyük meyveler olduğu için bir eve girdiğinde keyifle, yüksek miktarda tüketiliyor. Fakat bu meyveler kan şekerini hızlı yükselten meyveler. Ayrıca aşırı tüketimi idrar söktürücü etkisi nedeniyle sıvı ve mineral kaybına sebep olabilir. Yani günün farklı saatlerinde karpuz tüketip yanına biraz da peynir, ceviz gibi eşlikçiler koyarsak daha anlamlı bir öğün yapmış oluruz” diye ekledi.