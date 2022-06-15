Sosyolog Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek: En büyük etken ekonomik kriz
Sosyolog Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek: “Sosyal ve ekonomik bozulma içerisinde birey krizden etkilenirse toplum hastalanmaya başlar. Ekonomik krizler toplumun psikolojisini bozar ve bireyler suça eğilim gösterir. İhtiyaçlarını karşılayamayan beden, kendi bedeni üzerinden protesto yürütmeye başlar ” dedi.
Türkiye’de son zamanlarda meydana gelen ve kamuoyunun gündeminde yer alan çarpıcı olaylar toplum psikolojisine dair soruları da beraberinde getirdi.
Yaşanan olayların Türkiye’nin mevcut durumuyla bir ilişkisinin olup olmadığını Cumhuriyet’e anlatan Sosyolog Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek, “Ekonomik krizler toplumun psikolojisini bozar. Toplumsal kurumlarda bozulma bireylerin psikolojosini etkiler ve suça eğilim gösterirler ” ifadelerini kullandı.
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