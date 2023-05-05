TİTCK, hizmet binası için milyonlar ödedi

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 03:00

2 Kasım 2011’de faaliyete geçen ve Ankara’da Eskişehir Yolu üzerindeki lüks bir binada kiracı olarak çalışmalarını yürüten Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) mali yapısı tepki çekiyor.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TİTCK’in 2020-2022 döneminde hizmet binası üç yıllık kira giderinin 30 milyon 565 bin 223 lira olduğunu belirtti.

(Murat Emir)

Emir, şunları kaydetti:

“Kendilerine bin odalı saray yapanlar, önemli kamu kurumlarının kiracı olmasından hiç rahatsız olmuyor. AKP iktidarı, vatandaşın vergisini, bir avuç müteahhide ve ballı arsalara lüks konutlar diken mülk sahiplerine döküyor. TİTCK’nin üç yılda ödediği 30,5 milyon TL’lik kira ile kendi binası olmasına yönelik çalışmalar yapamaz mıydı? ”