Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Yılmaz: 5 dakikalık muayene yargıya taşındı

Yayınlanma: 24.11.2024 - 16:57

Güncelleme: 24.11.2024 - 16:57

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, Antalya'da düzenlenen 32. Ulusal Dermatoloji Kongresi kapsamında yaptığı basın açıklamasında kamu hastanelerindeki kısa muayene sürelerine dikkat çekti.

Yılmaz, "Hastanın şikayetini anlatması zaman alıyor. Muayene süreci başlıyor. Kafasındaki soruların hepsinin cevabını almayı bekliyor. Bunların hepsi için zaman gerekiyor” dedi.

‘3 DAKİKAYA KADAR İNEN SÜRELER VAR’

Randevularla ilgili ciddi problem yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, “Kamuda resmi olarak görünen randevu süresi 10 dakika. Fakat küçük bir hile yapılıyor. Yedek hasta yazıyor 5 dakikada bir hasta randevusu veriyor görünmemek için. Gerçekte 5 dakikaya, hatta 3 dakikaya kadar inen süreler var. Bu kabul edilir bir şey değil” ifadelerini kullandı.

‘HASTA MUTSUZ’

Yılmaz, “Hastasınız, hekime geliyorsunuz, ne şikayetiniz var diye soramadan süre bitiyor. Ayrıntısıyla bakamadan, cihazımız var onunla bakamadan yapılan muayenede hekimin eli ayağına dolaşıyor. Hekim mutsuz bir şekilde hastaya reçete yazıp gönderiyor. Hasta mutsuz, sonuç alamıyor. Doktor; hata yapmış olmak, yeterince yardımcı olamamış olmaktan dolayı 2 kat mutsuz oluyor” diye konuştu.

‘TEDAVİLERDE HATA’

Temel gerekçenin çok sayıda hasta olması olduğunu söyleyen Yılmaz, “Aslında bu döngü kuyrukların artışına neden oluyor. Hastanın 1 ay içerisinde 5 ayrı yere, 10 ayrı hekime gittiği süreyi toplasak ve o şekilde muayene edebilsek bu döngü kırılacak” değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, “Hem muayene, hem ilaç reçete etme nedeniyle inanılmaz bir SGK harcaması var. Tanıları gecikmiş, tedavilerinde zorunlu olarak hata olan bir döngünün içerisindeyiz. Bu döngüyü kırmak için tarihi bir çaba gösteriyoruz. Bakanlıkla iletişim içindeyiz. Yanıt alamayınca da mecburen dava açıyoruz. 5 dakikada bir muayene konusunu yargıya taşıdık” dedi.

‘KAMUDAN KAÇIŞ DA OLUYOR’

Beklentilerinin toplumdan da talebin gelmesi olduğunu söyleyen Yılmaz, “‘5 dakikada bir muayene olmak istemiyoruz’ talebinin hastadan gelmesini bekliyoruz. Biz sabahtan akşama kadar orada emek veriyoruz. Ama verdiğimiz emek sonucu hastanın derdine çare olamayınca mutsuz bir şekilde akşam evimize gidiyoruz. Bu yıldırmaya yola çıktığı için kamudan kaçış da oluyor. Kamudan kaçışın ana nedenlerinden biri de bu 5 dakikada bir muayene” ifadelerini kullandı.

‘EĞİTİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR’

Türk Dermatologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın Aktaş da “Bu 5 dakikada muayeneler, özellikle eğitim hastanelerinde asistan hekimleri olumsuz etkiliyor. Eğitimi de olumsuz yönde etkiliyor. Asistan hekim, vakayı anlayamadan muayene süresi bitiyor” dedi.