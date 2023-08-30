Türk Tabipleri Birliği COVID-19’un yeni varyantlarına karşı Sağlık Bakanlığı’nı uyardı: Türkiye’ye gelmiş olabilir

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

Doktorlar COVID-19’un yeni varyantlarına karşı uyarılarda bulunmayı sürdürüyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COVID-19 salgınının yeni varyantlarla sürdüğünü vurgulayarak Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranamaya davet etti. Açıklamada COVID-19 vakalarının görülmeye devam ettiği belirtilerek “Son aylarda COVID-19 günlük vaka sayısı 100 binin altında, ölüm sayısı ise binin altında olmakla birlikte halen salgının sürdüğü görülmektedir. Salgının hastanelere yansıyan yükü azalmış olmakla birlikte virüs gelişimini sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

YAZ GRİBİ SALGINI

Önümüzdeki süreçlerde yeni varyantlar nedeniyle vaka sayılarının artabileceğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hekimler tüm yaz boyunca süregiden ‘yaz gribi’ gibi alışılmadık bir salgın ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmektedir. Ancak bireysel ve atık su taramaları yapılmadığı için ülkemizde ‘yaz gribi’ ve ‘ishal’ salgınları ile COVID-19 yeni varyantları arasındaki bağlantı kurulamamaktadır. Dolayısıyla sağlık bakanının söylediği gibi yeni varyantların ülkemizde görülmediğini söylemek kanıta dayalı değildir. Sağlık Bakanlığı internet sitesinde COVID-19’a yönelik paylaşılan son veriler Mart 2023’e aittir.” Açıklamada aşı kararsızlığının önümüzdeki salgınlar için başa çıkılması gereken bir konu olduğu da belirtilerek “COVID-19 bitmedi, halen hayatımızda duruyor. Yaşlı ve kronik hastalar başta olmak üzere toplumun hem COVID-19 hem de diğer bulaşıcı hastalıklardan korunması için gerekli önlemlerin alınması hayati önemdedir” denildi.



Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Bulut, “Özellikle Avrupa’da, Amerika’da ve Pasifik ülkelerinde son varyantların artışı görülüyor. Fakat bu varyantlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘endişe verici’ olarak nitelendirilmedi. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın bazı testleri yapması ve verileri takip etmesi gerekiyor. Bu varyantların gelişimi diğer ülkelerde ne durumda bunları biliyoruz fakat Türkiye’de durum ne bilinmiyor. Turizm sezonunda bu varyantın Türkiye’ye gelmemiş olması beklenemez” ifadelerini kullandı. Ekim ayı gibi hastanelerde yoğunluk olabileceğini belirten Bulut, “Ekim ayında grip ve RSV (solunum sinsityal virüsü) virüsleri gelecek. Bu virüslerin beraber seyretmesi halinde ise özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda sıkıntı yaratacak” dedi.

