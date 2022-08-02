Türkiye'deki maymun çiçeği vaka sayısı yükseldi! Türkiye'de kaç tane maymun çiçeği vakası vardır? Maymun çiçeği virüsünden nasıl korunuruz?

02 Ağustos 2022 Salı, 12:48

Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta (DSÖ) maymun çiçeğini ‘küresel acil durum’ ilan etti. Avrupa ülkelerinde ölümler artarken, dünya adeta kırmızı alarma geçti. Maymun çiçeği şu anda 75 ülkede görüldü. Dünya'da 16 bin civarında da hasta var. İşte Türkiye'deki son durum...

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI VARDIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Sağlık Bakanı Koca, maymun çiçeği'ne dair şu açıklamaları kaydetti:

Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi.

tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlık durumları iyi, hiç bir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni, kapalı ortamda çok yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır.

Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?

Eller düzenli olarak su ve sabunla yıkanmalı, kirli yüzeylere dokunulduktan sonra eller temizlenene dek yüze veya solunum organlarına kesinlikle dokunulmamalıdır.

Hayvan etleri önemli bir bulaşma yolu olduğundan yalnızca iyi pişmiş olan etler tüketilmelidir.

Su çiçeğine benzer deri kabarcıkları bulunan, ateş, üşüme, titreme gibi enfeksiyon belirtileri gösteren bireyler mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurarak muayeneden geçmelidir. Bu bireylerin kullandığı giysiler, havlu ve yatak örtüsü gibi ürünlere de temas edilmemeli ya da ortak kullanım var ise derhal sonlandırılmalıdır.

Cinsel ilişkiden önce prezervatif kullanın.