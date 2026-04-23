Ünlüler 23 Nisan’da minik kahramanları yalnız bırakmadı

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte; Büşra Develi, Gülsim Ali, Görkem Sevindik, Didem Balçin ve Buçe Buse Kahraman gibi çok sayıda sanatçı ile milli basketbolcular, hastane odalarını tek tek ziyaret etti. Çocuklarla uzun süre sohbet eden ünlüler, yanlarında getirdikleri hediyelerle minik yüzlerde tebessüm oldu.

KANSERİ YENEN DEMET IŞIL: "VERDİĞİM SÖZLERİ TUTUYORUM"

Etkinliğin en duygusal anlarından biri, kanser mücadelesini kazanan Demet Işıl’ın çocuklarla buluşmasıydı. Onlarca balonu çocuklarla birlikte gökyüzüne bırakan Işıl, şu ifadeleri kullandı:

"5-6 yıl önce kanserle mücadele ettim. O dönemde iyileşmek için verdiğim sözleri tutmaya devam ediyorum. Eşim ve ben bu hastanede doğduk. Balonlar uçuruldu, umutlar gökyüzüne bırakıldı. Çocukların çocukluklarını yaşaması her şeyden önemli."

SANATÇILARDAN "GELECEK" VURGUSU

Oyuncu Aslı Turanlı, çocuklara kitap hediye ederek "Size güven duyan bir çocuk mutlu olur. Mutlu çocuk, mutlu gelecek demek" derken; etkinliğe annesiyle katılan Gülsim Ali, "Onları gülümsetmek bizim için her şeyden daha önemli" dedi.

Çocukluk anılarını paylaşan Nilay Erdönmez, "Bayramlarda şiir okuyan o çocuklardan biriydim" diyerek tüm çocuklara şifa diledi. Duygusal anlar yaşayan Ceren Benderlioğlu ise, "Burada olmak benim için zor ve anlamlı. Tek dileğim çocukların sağlıklarına kavuşması" sözleriyle duygularını ifade etti.

"YÜZLERDEKİ TEBESSÜME MİNNETTARIZ"

Program sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim eden Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm olduğunuz için sizlere minnettarız" diyerek dayanışmanın iyileştirici gücüne dikkat çekti.