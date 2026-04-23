Ünlüler 23 Nisan’da minik kahramanları yalnız bırakmadı

Ünlüler 23 Nisan’da minik kahramanları yalnız bırakmadı

23.04.2026 13:58:00
İHA
Ünlüler 23 Nisan’da minik kahramanları yalnız bırakmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören çocuklar, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleriyle bir araya geldi. Hastane koridorlarının neşeyle dolduğu etkinlikte, ünlü isimler çocuklara hediye dağıtarak bayram sevincini paylaştı ve "Mutlu çocuk, mutlu gelecek" mesajı verdi.

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte; Büşra Develi, Gülsim Ali, Görkem Sevindik, Didem Balçin ve Buçe Buse Kahraman gibi çok sayıda sanatçı ile milli basketbolcular, hastane odalarını tek tek ziyaret etti. Çocuklarla uzun süre sohbet eden ünlüler, yanlarında getirdikleri hediyelerle minik yüzlerde tebessüm oldu.

KANSERİ YENEN DEMET IŞIL: "VERDİĞİM SÖZLERİ TUTUYORUM"

Etkinliğin en duygusal anlarından biri, kanser mücadelesini kazanan Demet Işıl’ın çocuklarla buluşmasıydı. Onlarca balonu çocuklarla birlikte gökyüzüne bırakan Işıl, şu ifadeleri kullandı:

"5-6 yıl önce kanserle mücadele ettim. O dönemde iyileşmek için verdiğim sözleri tutmaya devam ediyorum. Eşim ve ben bu hastanede doğduk. Balonlar uçuruldu, umutlar gökyüzüne bırakıldı. Çocukların çocukluklarını yaşaması her şeyden önemli."

SANATÇILARDAN "GELECEK" VURGUSU

Oyuncu Aslı Turanlı, çocuklara kitap hediye ederek "Size güven duyan bir çocuk mutlu olur. Mutlu çocuk, mutlu gelecek demek" derken; etkinliğe annesiyle katılan Gülsim Ali, "Onları gülümsetmek bizim için her şeyden daha önemli" dedi.

Çocukluk anılarını paylaşan Nilay Erdönmez, "Bayramlarda şiir okuyan o çocuklardan biriydim" diyerek tüm çocuklara şifa diledi. Duygusal anlar yaşayan Ceren Benderlioğlu ise, "Burada olmak benim için zor ve anlamlı. Tek dileğim çocukların sağlıklarına kavuşması" sözleriyle duygularını ifade etti.

"YÜZLERDEKİ TEBESSÜME MİNNETTARIZ"

Program sonunda katılımcılara teşekkür belgesi takdim eden Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm olduğunuz için sizlere minnettarız" diyerek dayanışmanın iyileştirici gücüne dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu 'boykot' davasında hakim karşısına çıktı: 'Cumhurbaşkanının da boykot çağrıları var, o zaman bu nasıl suç?'
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu 'boykot' davasında hakim karşısına çıktı: 'Cumhurbaşkanının da boykot çağrıları var, o zaman bu nasıl suç?' "Boykot çağrısı” soruşturmasında, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görüldü. Duruşmada savunma yapan Üzümoğlu, “Paylaşımlarımın suç olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanının da aynı şekilde boykot çağrıları bulunuyor. O zaman bu nasıl suç olabilir?” ifadelerini kullandı.
Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’dan savaş bölgesine yardım
Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’dan savaş bölgesine yardım İngiliz pop yıldızı Dua Lipa, Ukrayna’daki askeri sağlık ekiplerine gönderilen pikap aracın teminine destek verdi. Cephe hattında kullanılacak aracın yaralı tahliyesi ve acil müdahalelerde görev alacağı bildirildi.
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı: Saçlarını kestirdiği anları paylaştı!
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı: Saçlarını kestirdiği anları paylaştı! Ekranların tanınan yüzü Serap Paköz, meme kanseri teşhisi aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kemoterapi sürecine başlayan ve saçlarını kestirdiği anları takipçileriyle paylaşan Paköz, "Bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklayacağım" diyerek mücadelesini farkındalık yaratmak için kullanacağını belirtti.