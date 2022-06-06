Üre nedir? Üre düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

06 Haziran 2022 Pazartesi, 14:17

Üre, proteinlerin yıkımı sonucu oluşan azotlu bir bileşiktir. Protein sindirimi sırasında vücutta oluşan bir atrık madde olan üre idrar yoluyla vücuttan atılır. Üre testi, böbreklerin çalılmasının nasıl olduğunu anlamak için yapılır.

Sağlıklı yetişkinlerde üre miktarı 10 mg/dL 20 mg/dL arasında olmalıdır.

ÜRE YÜKSEKLİĞİ

Kanda üre miktarının yüksek çıkması böbreklerin iyi çalışmadığını gösterir. Ancak üre yüksekliğinin tek nedeni böbrekler değildir.

Üre yükseklğine nedne olan etkenler:

-Dehidrayon

-Enfeksiyon

-İdrar yolu tıkanıklığı

-Kullanılan bazı ilaçlar

ÜRE DÜŞÜKLÜĞÜ

Üre düşüklüğü, üre yüksekliğ kadar sık görülmemektedir. Üre düşüklüğü hamilelikte, çok fazla su tüketiminde ve karaciğer hastalıklarında görülür.