Uzman: Kontrol ve aşı rahim ağzı kanserini önleyebilir

Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:38

Güncelleme: 08.01.2025 - 14:38

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle rutin muayenenin önemini hatırlattı. "Dünya genelinde servikal kanser, kadınlar arasında görülen tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 7.5’ini oluşturur" diyen Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, "Türkiye’de ise kadın kanserleri arasında yüzde 2-3 oranında bir sıklıkla görülür. Rahim ağzı kanseri genellikle 30-45 yaş arasındaki kadınlar arasında en sık görülür" diye konuştu.

Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, şu şekilde devam etti:

"Rahim ağzı kanseri, eskiden kadınlarda en sık görülen ve en çok ölüme neden olan bir kadın hastalığıydı. Şimdi ise yapılan taramalarla birlikte bunun çok büyük oranda önüne geçildi. Yapılan taramalar aslında çok basit bir tarama. Bu taramalar kadın doğum muayenesinde de, aile hekimliklerinde de, kanser tarama merkezlerinde de yaptırabilir. Bir alet yardımıyla rahim ağzına bakı yapıp, smear çubuğuyla sürüntü alınır. Bu hiç can acıtmayan, sonrasında gündelik hayata dönülebilen, ortalama 1-2 dakikalık bir işlem. Alınan örnekte rahim ağzı kanseri öncüsü hücreler var mı, HPV pozitifliği var mı, buna bakılmaktadır.”

''BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VİRÜSÜ VÜCUTTAN DIŞARI ATABİLİYOR''

Rahim ağzı kanserine sıklıkla HPV virüsünün neden olduğunu ifade eden Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, “Kanser vakalarının yüzde 97’sinin HPV kaynaklı olduğu belirlendi. HPV virüsünü kansere neden olmadan, erken aşamalardayken tespit edip tedavi etmek gerekiyor. Mutlaka yılda bir kez kadın doğum muayenesi yaptırılması önemli. Bu sayede erken tanı mümkün olabiliyor. Sonuçlar ise ortalama bir hafta içerisinde çıkıyor” şeklinde konuştu.

Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, HPV virüsünün smear testinde tespit edilmesi halinde nasıl bir yol izlendiğini de şöyle anlattı:

“HPV virüsü bir DNA virüsüdür ve hücre içerisine yerleştikten sonra yıllar içerisinde kalabilen bir virüstür. Bazı yayınlara göre bağışıklık sistemi güçlü olan bir vücut, 2-3 yıl gibi bir sürede virüsü atabilir. Buradaki amaç, virüsü tespit etmek ve kansere dönüşmeden önlem almak. Bir HPV virüsü ile karşılaşıldığında önce kolposkopi yöntemiyle, mikroskop yardımıyla virüsün kanser öncesi hücrelere neden olmaya başlayıp başlamadığına bakılır. Bu işlem bazen anestezi altında, bazen de anestezisiz yapılabilmektedir. Gerekli alanlardan biyopsi örneği de alınır. Biyopsi sonucuna göre de süreç şekillenmektedir.”

''TEST POZİTİF ÇIKSA BİLE ENDİŞEYE KAPILMAMALI''

Kolposkopi sonucunda cerrahi müdahalenin gerekip gerekmediğinin de belirlendiğini belirten Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, smear testinde HPV pozitif çıktığında hemen endişeye kapılmamak gerektiğini de vurguladı. “HPV kanser öncesi hücreye neden olduysa bir basamak üstteki tedavi modellerine geçilmektedir” diyen Op. Dr. İlkay Nafiye Topaloğlu, “HPV pozitif; ama rahim ağzında herhangi bir kanser başlangıcı görünmüyorsa hasta takip etmeye başlanır. HPV aşısı mutlaka yaptırılmalıdır. İmmün sistemini güçlendirecek birtakım medikal tedaviler bulunur. Onlarla birlikte immün sistemi güçlendirerek vücudun bu virüsü yenmesi hedeflenir. Rahim ağzı kanseri dışında aşı ile koruyuculuk sağlanabilen başka bir kanser türü bulunmamaktadır. Bu aşı 11-12 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklara önerilmektedir. 14 yaşa kadar 2 doz, 14 yaşından sonra da 3 doz olmak üzere yapılır. Aşının yapılması gereken yaş aralığı yakın zamana kadar 11-26 yaş olarak bilinmekteydi. Ancak yapılan son bilimsel açıklamalar ve jinekoloji onkoloji toplantılarında yaş sınırı ortadan kaldırılıp her yaşta yapılabileceği söylenmektedir. Çünkü aşı, koruyuculuğu yüzde 90’ların üzerinde olan savunma mekanizması oluşturmaktadır” ifadelerine yer verdi.



