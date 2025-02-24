Uzman uyarısı: Kış aylarında yüksek tansiyona dikkat!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:37

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:37

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ekmekci, soğuk havanın tansiyon hastaları üzerindeki etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kış aylarında tansiyonun yükselme riskinin arttığını belirten Ekmekci, alınması gereken önlemleri sıraladı.

"SOĞUK HAVA TANSİYONU YÜKSELTEBİLİR"

Soğuk havanın tansiyon hastaları için endişe kaynağı olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ekmekci, şu bilgileri paylaştı:

"Kışın soğuğu, tansiyonun yükselmesine neden olarak kardiyovasküler komplikasyon riskini artırabilir. Vücudumuz soğuk sıcaklıklara maruz kaldığında, kan damarları daralır ve kalbin kan pompalamasını zorlaştırır. Bunun sonucunda tansiyonda artış görülür. Ayrıca soğuk stres tepkisi, adrenalin ve noradrenalin gibi hormonların salınımını tetikleyerek tansiyonun daha da yükselmesine yol açar. Soğuk hava, vücudun ısı kaybetmesine ve ekstremitelere (kol ve bacaklara) giden kan akışının azalmasına neden olabilir. Bu da tansiyonun yükselmesine sebep olan kısır bir döngü oluşturur."

"SOĞUK HAVALARDA KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİ ARTABİLİR"

Soğuk havalarda yüksek tansiyonun ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine dikkat çeken Ekmekci, şu uyarılarda bulundu:

"Yüksek tansiyon, kalp krizi, felç ve böbrek hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Araştırmalar, kış aylarında kalp krizi ve felç vakalarının arttığını gösteriyor."

Ayrıca yüksek tansiyonun neden olabileceği diğer komplikasyonları da sıraladı:

BÖBREK HASARI: Yüksek tansiyon böbreklere zarar vererek kronik böbrek hastalığına veya böbrek yetmezliğine neden olabilir.

GÖRME KAYBI: Gözlerdeki damarların zarar görmesiyle görme kaybı ve hatta körlük riski oluşabilir.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI: Kan damarlarının daralması sonucu bacaklarda ve kollarda ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük meydana gelebilir.

"SOĞUK HAVADA TANSİYON HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?"

Prof. Dr. Ekmekci, soğuk havalarda tansiyon hastalarının alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

VÜCUT ISISINI KORUYUN: Şapka, atkı, eldiven ve sıcak giysiler giyerek soğuk stresi önleyin.

TANSİYONUNUZU DÜZENLİ ÖLÇÜN: Evde tansiyon cihazı kullanarak ya da sağlık uzmanına başvurarak tansiyonunuzu kontrol altında tutun.

YETERLİ SIVI TÜKETİN: Dehidratasyonu önlemek için günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin.

STRESİ YÖNETİN: Soğuk hava stres tepkisini artırabilir. Evde kaldığınız zamanlarda stres azaltıcı aktiviteler yapın.

"SOĞUK HAVADA BESLENME ÖNERİLERİ"

Kış aylarında dengeli beslenmenin tansiyon kontrolünde önemli bir rol oynadığını belirten Prof. Dr. Ekmekci, şu önerilerde bulundu:

POTASYUM ALIMINI ARTIRIN: Muz, yeşil yapraklı sebzeler ve tatlı patates gibi potasyum açısından zengin besinler tüketin.

SICAK VE BESLEYİCİ GIDALAR TERCİH EDİN: Çorbalar ve güveçler vücut ısısını korurken, gerekli besinleri sağlamaya yardımcı olur.

SICAK İÇECEKLER TÜKETİN: Çay ve ıhlamur gibi içecekler vücudu sıcak tutabilir.

TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN: Aşırı tuz tansiyonu yükseltebileceğinden, tuzlu yiyeceklerden kaçının.

"EGZERSİZ VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ"

Soğuk havalarda bile düzenli egzersizin tansiyon kontrolü için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ekmekci, şu tavsiyelerde bulundu:

"Hareketli bir yaşam tarzı tansiyonu düşürmeye, dolaşımı iyileştirmeye, kardiyovasküler sağlığı güçlendirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olur. Ancak soğuk havalarda egzersiz yaparken önlem almak gerekir. Yeni bir egzersiz programına başlamadan önce doktor kontrolünden geçin. Vücut ısısını koruyacak giysiler giyin, yeterli sıvı tüketin ve aşırı soğuk havalarda egzersiz yapmaktan kaçının."

"UZMAN KONTROLLERİ İHMAL EDİLMEMELİ"

Kış aylarının tansiyon hastaları için zorlayıcı olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ekmekci, alınabilecek önlemlerle risklerin en aza indirilebileceğini belirtti:

"Tansiyon hastaları, vücutlarını sıcak tutarak, yeterli sıvı tüketerek, aktif bir yaşam sürerek, stres ve beslenme düzenini kontrol ederek kış aylarında daha sağlıklı kalabilirler. Ancak herhangi bir yeni egzersiz veya beslenme düzenine başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı ve düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Doğru önlemlerle tüm yıl boyunca sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek mümkündür."