Uzmanı açıkladı: Güçlü bağışıklık sistemi için hangi besinleri tüketmek gerekli? Gripten korunmak için tüketilmesi gerekenler nelerdir?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:18

Güncelleme: 08.01.2024 - 10:59

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sena Pekşen, bağışıklık sistemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bağışıklık sisteminin insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemi olduğunu belirten Dyt. Pekşen, “Grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve baş ağrısı gibi birçok hastalıkla savaşabilmek için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak önemlidir. Bağışıklık sistemi, beslenme, egzersiz ve uyku kalitesine dikkat edilerek güçlendirilebilir” diye konuştu.

“AKDENİZ TİPİ BESLENME BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ POZİTİF ETKİLER”

Akdeniz tipi beslenmenin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olabileceğini vurgulayan Dyt. Sena Pekşen, “Akdeniz tipi beslenme, mikrobiyota çeşitliliğini artırır, probiyotik bakterileri sağlar ve bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Renkli ve çeşitli yiyecekler tüketmek, güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmanın önemli adımlarındandır. Her yiyeceğin içerdiği fitokimyasal türü ve miktarı farklılık gösterir” şeklinde konuştu.

Dyt. Pekşen, Akdeniz tipi beslenme için aşağıdaki besinleri bol miktarda tüketebileceğimiz besinleri şöyle sıraladı:

"Sarımsak: Anti-mikrobiyal özelliklere sahip olan sarımsak, bağışıklık sistemini destekler.

Zencefil: Anti-enflamatuvar özelliklere sahip olan zencefil, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Zerdeçal: Kurkumin adı verilen bileşen içeren zerdeçal, anti-kanser, anti-enflamatuvar ve anti-oksidan özelliklere sahiptir.

Bal: Antitümör ve anti-modülatör etkilere sahip olan bal, bağışıklık sistemini destekler.

Yaban mersini: Antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini, bağışıklık sistemini destekler.

Balık: Somon, sardalye gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini destekler.

C vitamini içeren besinler: Turunçgiller, kızılcık, kivi, maydanoz, ıspanak, karalahana, brokoli, renkli biberler gibi C vitamini içeren besinler bağışıklık sistemini güçlendirir.

A vitamini içeren besinler: Havuç, kabak, tatlı patates gibi A vitamini içeren besinler bağışıklık sistemini destekler.

Probiyotikler: Yoğurt, ayran gibi probiyotik bakteriler içeren besinler hem anti-enflamatuvar hem de anti-mikrobiyal etkilere sahiptir.

Çinko içeren besinler: Çinko eksikliği alerjilere ve enfeksiyonlara yol açabilir. Yumurta, baklagiller ve çiğ kuruyemişler çinko açısından zengin besinlerdir ve beslenmeye eklenmelidir.

Su: Vücut direncini artırmak ve bağışıklığı güçlendirmek için günde en az 2 litre su tüketmek önemlidir.”

Dyt. Pekşen, “Bu besinleri dengeli bir şekilde tüketmek, bağışıklık sistemini destekleyebilir ve hastalıklara karşı direncinizi artırabilir” dedi.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN ÇAY TARİFİ

Dyt. Pekşen, öksürüğü geçirmeye yardımcı çay tarifini ise şu şekilde paylaştı:

“Malzemeler: Bir çay kaşığı toz zencefil, bir çay kaşığı toz zerdeçal, bir tatlı kaşığı bal, bir bardak ılık su, yarım limon.

Yapılışı: Öksürüğü geçirmeye yardımcı olması için, zencefil, zerdeçal ve balı karıştırın ve sıcak su ekleyerek çözdürün. İçine dilimlenmiş limonları ilave edin. Bu çayı tüketerek öksürüğünüzü hafifletebilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve dengeli beslenmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin önemli adımlarıdır.”