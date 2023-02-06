Uzmanı açıkladı: Reçel ve marmelattaki tehlike

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 07:00

Kış mevsiminin gelmesiyle portakal, mandalina, greyfurt, limon, kumkuat, bergamot ve turunç gibi birçok narenciye ürünü tarladan sofralara geldi.

Narenciye üretimiyle birlikte bunlardan elde edilen reçel ve marmelat gibi ürünlerin de üretimi hem evlerde hem işletmelerde arttı. Ancak uygunsuz koşullarda yapılan reçel ve marmelatlar, birçok sağlık sorununa neden olabiliyor.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Kış döneminde özellikle portakal olmak üzere turunçgil türevlerinden reçel ve marmelat yapılıyor. Uygunsuz üretimde 2 sorunla karşılaşabiliyoruz. Birincisi mikrobiyolojik sıkıntılardır. Diğeri ise HMF dediğimiz hidroksimetil furfural'dır. Mikrobiyolojik problemler küf ve maya oluşumudur. Uzun süre ağzı açık bir şekilde belli sıcaklıkta kalınca oluşan HMF dediğimiz bileşik ise tümör dahi oluşturabiliyor. Ayrıca deride ve gözde birtakım yaralara neden olabiliyor. O nedenle bunların oluşmamasına özen gösterilmesi gerekiyor" dedi.

KÜFLÜ ÜRÜN YENMEMELİ

Bu tür reçellerin çok fazla tüketilmesi halinde tümör, yara veya gıda zehirlenmelerine yol açabileceğine dikkati çeken Toprak, "Özellikle reçel üretiminde ekipmanların, kavanozun ve ortamın temiz olmasına önem gösterilmeli. Sıcak dolum yaparken hemen kavanozun kapağını kapatmamak gerekiyor. Çünkü oluşacak su damlacıkları küflenmenin en önemli nedenlerinden biri olacaktır. Ürünleri güneş alan bir yerde tutmamak gerekiyor. Çünkü HMF'nin oluşumuna sebep olabiliyor. Özellikle şekerli ürünlerin, şekerini çok fazla kaynatmamak gerekiyor. Yani karamelize olmamasını sağlamak önemli. Reçeli yaparken de hızlı bir şekilde ürünü üretmek gerekiyor" diye konuştu.

Reçelde küf oluşması halinde dikkat edilmesi gerekenleri ise Toprak, "Küflü kısmı atıp, geri kalanı kullanmak yanlış. O küfün yoğunluğuna göre sağlık problemlerine yol açar. Olası gıda zehirlenmelerine sebep vermemek için küflü gördüğümüz ürünleri tüketmeyip, imha etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



