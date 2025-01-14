Uzmanı anlattı: Kalp damar tıkanıklıklarını erken yakalamak mümkün mü?

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:43

Güncelleme: 14.01.2025 - 09:43

Kalp sağlığını korumanın, günümüzde artan yaşam standartları ve sağlıksız alışkanlıklarla giderek daha önemli bir hale geldiğini anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Kalp damarlarındaki tıkanmalar, birçok farklı belirtiyle kendini gösterse de bazı hastalar bu durumu geç fark edebiliyor” diye konuştu. Prof. Dr. Boztosun, son teknoloji Koroner BT anjiyografi ile bu tıkanmaların çok daha net bir şekilde tespit edilebileceğini belirtti. BT anjiyografinin, özellikle klasik yöntemlerle tespit edilemeyen darlıkları ortaya çıkardığını aktaran Prof. Dr. Boztosun, bu teknolojinin kalp sağlığının korunmasında önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi.

"SON TEKNOLOJİ İLE GÜVENLİ TEŞHİS"

Kalp hastalıklarında erken teşhisin büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Boztosun, “Koroner BT anjiyografi, kalp damarlarında herhangi bir tıkanma veya daralma olup olmadığını net bir şekilde görebileceğimiz bir yöntem. Özellikle efor testi, ekokardiyografi ve sintigrafi gibi geleneksel yöntemler, bazen darlıkları tespit edemeyebiliyor. Ancak Koroner BT anjiyografi, sanal anjiyografi olarak da bilinen bu teknoloji, tüm bu eksiklikleri gideriyor ve net bir görüntü sunuyor” dedi.

GENETİK YATKINLIK VE RİSK FAKTÖRLERİ

Özellikle kalp hastalığı riski taşıyan kişiler için bu testin büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Boztosun, “Ailede kalp hastalığı öyküsü olan, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, obezite veya hareketsiz yaşam tarzı gibi risk faktörleri taşıyan kişilerin bu testi ihmal etmemeleri gerekir. Genetik yatkınlık da kalp hastalıkları için ciddi bir risk faktörüdür. Bu tür riskleri taşıyan hastalar, genellikle erken yaşlarda belirti göstermeyebilirler. Ancak Koroner BT anjiyografi, bu hastalıkları erken aşamada tespit etmemize olanak sağlar” diye konuştu.

TEKNOLOJİK FARKLILIKLAR VE NET SONUÇLAR

Koroner BT anjiyografisinin netliğinin, kullanılan cihazın kesit sayısına bağlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Boztosun, “Tomografinin kesit sayısı ne kadar yüksekse, elde edilen görüntü de o kadar net olur. Bizim hastanemizde kullandığımız cihaz 1.154 kesit sayısına sahip, bu da oldukça yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Çoğu hastanede kullanılan cihazlar ise genellikle 256 kesite kadar iniyor. Bu, net görüntü almanızı engelleyebilir. Yüksek çözünürlüklü bir cihaz kullanmak, doğru sonuçlara ulaşmak için oldukça önemlidir” dedi.

"HER YAŞTAN HASTA İÇİN ÖNERİLİYOR"

Prof. Dr. Bilal Boztosun, sadece yaşlılar değil, genç yaşta da kalp hastalıklarının görülebileceğini söyleyerek, “Birçok genç hasta, genetik yatkınlık ve diğer risk faktörleri nedeniyle kalp hastalıkları riski taşıyor. Bazı hastalar, tipik olmayan kalp ağrılarıyla gelebiliyor ve bu durumda Koroner BT anjiyografi, doğru tanıyı koymamıza yardımcı olabiliyor.” dedi. Kalp sağlığı açısından erken teşhis, tedavi sürecinin başarı şansını artırdığını söyleyen Prof. Dr. Boztosun, Koroner BT anjiyografinin, özellikle belirti göstermeyen ancak risk taşıyan hastalar için önemli bir test olduğuna dikkat çekti. “Eğer kalp hastalıkları şüphesi olan bir hasta başvurursa, yapılacak ilk adımlardan biri Koroner BT anjiyografi olmalıdır. Bu sayede hastalığın erken aşamalarda tespiti sağlanabilir ve tedavi süreci daha etkili hale gelir” diye konuştu.