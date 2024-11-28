Uzmanı uyardı: 'Çocuklara haftada iki kez balık yedirin'
Soğuk kış aylarının başlamasıyla birlikte çocuklarda hastalık riski artarken, uzmanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, özellikle haftada en az iki kez balık tüketilmesinin bağışıklık sistemini desteklediğini belirtti.
Kış mevsiminin etkisiyle çocuklarda hastalık semptomlarında artış gözlemlendiğini ifade eden Dr. Yurtseven, ailelere uyarılarda bulunarak, çocukların sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Yurtseven, “Her çocuğun yılda bir kez çocuk hekimi tarafından muayene edilmesi, boy ve kilo ölçümlerinin yapılması, kan ve vitamin seviyelerinin kontrol edilmesi önemlidir,” dedi.
VİTAMİN TAKVİYESİNE DİKKAT
Kış aylarında ailelerin çocuklarına bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla vitamin takviyeleri verme isteği artmaktadır. Ancak Dr. Yurtseven, “Çocukların vitamin düzeyi yeterliyse ekstra takviyelere gerek yoktur. Ayrıca, vitaminler ancak doktor önerisiyle kullanılmalıdır,” diye konuştu.
BALIK TÜKETİMİ ÖNEMLİ
18 yaşına kadar çocuklara D vitamini takviyesi önerdiklerini belirten Dr. Yurtseven, "Eğer çocuk balık yemiyorsa, haftada en az iki kez balık tüketimi ile omega-3 takviyesi sağlanmalıdır," dedi. Dr. Yurtseven, beslenme alışkanlıklarının çocukların bağışıklık sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İki jandarmanın davası görüldü
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Başkanı’yla yakaladı
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- MSB'den açıklama geldi
- DEM Parti’den açıklama!
- CHP'li isimden Cevizoğlu'nun sözlerine tepki
- Çakıcı, Hrant Dink'in katiliyle görüştü!
- Kan donduran ifade: ‘Annem yanarken gülüyordu’