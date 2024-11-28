Uzmanı uyardı: 'Çocuklara haftada iki kez balık yedirin'

Yayınlanma: 28.11.2024 - 13:25

Güncelleme: 28.11.2024 - 13:25

Kış mevsiminin etkisiyle çocuklarda hastalık semptomlarında artış gözlemlendiğini ifade eden Dr. Yurtseven, ailelere uyarılarda bulunarak, çocukların sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Yurtseven, “Her çocuğun yılda bir kez çocuk hekimi tarafından muayene edilmesi, boy ve kilo ölçümlerinin yapılması, kan ve vitamin seviyelerinin kontrol edilmesi önemlidir,” dedi.

VİTAMİN TAKVİYESİNE DİKKAT

Kış aylarında ailelerin çocuklarına bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla vitamin takviyeleri verme isteği artmaktadır. Ancak Dr. Yurtseven, “Çocukların vitamin düzeyi yeterliyse ekstra takviyelere gerek yoktur. Ayrıca, vitaminler ancak doktor önerisiyle kullanılmalıdır,” diye konuştu.

BALIK TÜKETİMİ ÖNEMLİ

18 yaşına kadar çocuklara D vitamini takviyesi önerdiklerini belirten Dr. Yurtseven, "Eğer çocuk balık yemiyorsa, haftada en az iki kez balık tüketimi ile omega-3 takviyesi sağlanmalıdır," dedi. Dr. Yurtseven, beslenme alışkanlıklarının çocukların bağışıklık sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu vurguladı.