Uzmanı uyardı: Kış aylarında kilo alımına dikkat!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:07

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:40

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Elazığ’da da vatandaşlar hem sağlıklarını korumak hem de vücutlarını sıcak tutmak için çeşitli besinlere yönleniyor. Diyetisyen Beyza Güner, soğuk havalarda hangi gıdaların bağışıklığı güçlendirdiğini ve vücudu sıcak tuttuğunu anlattı.

Kış aylarında özellikle kilo alma eğiliminin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Güner, lif oranı yüksek ve kalori içeriği düşük besinler tercih edilmesi gerektiğini kaydetti. Diyetisyen Güner, soğuk ve kuru havalarda günlük 2 ve 2,5 litre arasında su tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

"LİF ORANI YÜKSEK DÜŞÜK KALORİLİ BESİNLER TÜKETMELİYİZ"

Kış mevsiminde tercih edilmesi gereken besinler hakkında bilgi veren Güner, “Kış mevsiminde özellikle iştahımız artmakta, kilo alma eğilimi çok daha yüksektir. Az ve sık beslenerek kilo almaktan korunabiliriz ve iştahımızı kontrol altına alabiliriz. Vücut daha fazla ısınmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar ve beyin sürekli yemek yeme sinyallerini vücudumuza gönderir. Bu durumda bu sinyalleri aldığımızda besleyici değeri ve lif oranı yüksek ve kalori içeriği düşük besinler tercih etmeliyiz. Sıcak bir çorba, tarçınlı süt ve ballı bitki çayları bunlara örnek olabilir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlü tutarak kış mevsiminde soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarsan korunmuş oluruz. Yulafın içerisinde bulunan beta glukan, bağışıklık sistemini güçlendir, aynı zamanda yüksek derecede antioksidan etkiye sahip nar da bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı olacaktır” dedi.

KIŞ DEPRESYONU İÇİN D VİTAMİNİ TÜKETİMİNE DİKKAT!

D vitamininin önemine değinen Güner, ’’Özellikle kış aylarında güneşten alınamayan D vitaminini doktora danışarak takviye olarak da alınması gerekiyor. Kış depresyonuna yakalanmak istemiyorsak eğer antidepreşen etkiye sahip Omega-3 değeri yüksek besinler olan balık keten tohumu, ceviz ve semiz otu gibi besinleri beslenmelerde yer almasına özen gösterilmeli. Soğuk ve kuru havalarda su tüketimi akla gelmemekte ancak günlük 2 ve 2,5 litre arasında su tüketilmesi gerekmektedir. Suyun içine çubuk tarçın, sevilen meyve kabukları ve nane atarak suyu aromalandırarak daha rahat tüketebilirsiniz. Ayıca günümüzde 3 kişiden 2’sinde D vitamini eksikliği görülmektedir. Özellikle kış mevsiminde güneşten alınmayan D vitaminini doktora danışarak takviye olarak alınması gerekmektedir” diye konuştu.