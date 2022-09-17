Uzmanından okul çağındaki öğrenciler için uyarı: 'Mutlaka besin dengesini ayarlamamız gerek'

17 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Diyetisyen Gizem Güneş, okul çağındaki öğrencilerin beslenme alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulundu. Diyetisyen Güneş, çocukların beslenme alışkanlıklarına çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, bu yaşlarda edilen beslenme alışkanlıklarının ileri yaşlarda sağlık sorunlarını ciddi olarak önlediğini ifade etti.

Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Okul çağı çocukların beslenme alışkanlıkların geliştiği, hızlı arttığı bir dönem. Beslenmeye özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neler yapmamız gerekiyor, mutlaka besin dengesini ayarlamamız gerekiyor. Protein, karbonhidrat, yağ alımını gün içerisinde mutlaka ayarlamamız gerekiyor. Bu yaşlarda edinilen beslenme alışkanlıklarının ileri yaşlarda çok ciddi sağlık sorunlarını önlediği yapılan çalışmalarda karşımıza çıkıyor. Bu yaşlarda beslenme alışkanlığı kazanmak adına da günlük tüketim ihtiyacını karşılamak adına da beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neler yapabiliriz biraz onlardan bahsedeceğiz. Beslenme çantasında hazırlayacağımız ufak sandviçler için buğday ekmeği, kepek emeği, çavdar ekmeği ve çavdar unlu ekmekler, beyaz ekmek yerine çok güzel olur. Mutlaka karbonhidrat-yağ dengesini ayarlamamız gerekir. Onun yanı sıra meyve suyu yerine ayran tercih edebilirsiniz. Ara öğünlerde kuru meyveler, kuru yemişler, onun dışında meyveler verebiliriz. Burada herhangi bir sağlık sorunu olmaması çok önemli. Eğer bir sağlık sorunu varsa uzmandan yardım almanız çok önemli. Onun dışında beslenmesini eve geldiğinde mutlaka kontrol edelim. Bu dönemde yeterli enerjiyi almak çok önemli. Bunlara dikkat ederseniz hem çocuğunuzun beslenme alışkanlıklarına yardımcısı olursunuz hem de sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olursunuz."