Uzmanından sivrisinek ısırıkları ile ilgili tavsiyeler

Yayınlanma: 18.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 07:00

Sivrisinekler, dünyanın birçok bölgesinde özellikle de tropik bölge ve onun güneyinde yoğun olarak görülürken iklim değişiklikleriyle birlikte sivrisineklerin yerleşim alanları da genişlemeye başladı.

Bu nedenle özellikle yaz aylarında sivrisinek ısırıklarıyla daha sık karşılaşılıyor. Sivrisineklerin beslenme yolları arasında öncelikli tercihi çiçek ve bitkilerin su ve özleri yer almasına rağmen özellikle dişi sivrisinekler üremek için kana da ihtiyaç duyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, sivrisineklerin küçük ve kısa ömürlü olmalarına rağmen kan emmek için soktukları zaman kaşıntıya neden olan bir madde salgılayarak vücudun açık olan bölgelerinde kaşıntılı ve kızarık yaralar oluşturabildiğine dikkati çekti.

Boşnak, kaşıntıyla birlikte kızarıklık ve şişlik gibi olumsuz durumlara da sebebiyet veren sivrisinek ısırıklarının aynı zamanda sıtma, sarı humma, Batı Nil Ateşi gibi önemli bazı hastalıkların ortaya çıkmasında da oldukça etkili olduğunu belirtti. Cildin ısırılan bölgesinde alerjik reaksiyon, kaşıntı, yangı ortaya çıkabildiğini aktaran Boşnak, sivrisinek ısırmalarına karşı bazı kişilerde sistemik alerji öyküsü de olabildiğini ifade etti.

Açıklamada, sivrisinek ısırmalarına karşı alınacak önlemlere değinen Boşnak şu ifadeleri kullandı:

"Normal tepki veren bir metabolizma için, sivrisinek ısırıklarına karşı evde uygulanacak basit yöntemler, ısırılan bölgenin kısa bir sürede kendiliğinden iyileşmesi için yeterlidir. Sivrisinek ısırmalarında, halk arasında yapılan en büyük yanlış bu bölgeleye sirke, alkol sürmektir. Bu uygulamalar, ciltteki tahrişi ve kaşıntıyı daha da artırabilir ve ısırık bölgesinde iltihaplanmaya yol açabilir. Kaşıntıyı azaltmak için en etkili yöntem ise ısırılan bölgeye buzlu su ya da soğuk su, soğuk kompres uygulamaktır.

Özellikle sivrisineklerin yoğun olduğu yerlerde yaşayan kişilerin açık alanlara çıkarken ısırılmayı önlemek için cildi kapatan uzun kıyafetler giymeyi tercih etmesi, yine yoğun sivrisinek bulunan alanlarda sivrisinek kovucuların kullanılması sivrisinek ısırılmasını önlemek için alınacak önlemlerdendir. Vatandaşlarımızın bu tavsiyelere uyması ciddi viral enfeksiyon yayılımı ve komplikasyonların önüne geçmek için önem arz etmektedir."