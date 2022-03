Uzmanlar uyardı: Çocukluk döneminde dişlerde oluşan bozukluklara dikkat!

17 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Ağız ve diş sağlığı, insan sağlığı için her yaşta önemli olan konulardan biri. Dişlerde olan herhangi bir bozukluk, vücut sağlığını da doğrudan etkileyebiliyor. Son olarak konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Ok, her yaşta ağız ve diş sağlığının korunmasına ilişkin uyarılarda bulundu.

Ok, doğru ortodonti tedavisinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak çene bozukluklarını, yanlış yutkunmayı ve ağız solunumunu tespit etmek ve erken müdahaleyi en iyi tedavi seçenekleriyle sağlamak için mutlaka çocukların ortodontik muayeneden geçmesi gerektiğini belirtti.



Ok, "Çocuğunuzun bugün yaşadığı veya ileride yaşaması muhtemel olan sorunları belirleyebilmek için mutlaka bir ortodontiste başvurmalısınız. Kısa süre içerisinde netleştirilen ortodontik problemleri daha küçük yaşta çözmek ileride büyük bir avantaj olacağı için çocuğun diş ve ağız problemlerini mutlaka önemsemek gerekiyor " ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN İLK ORTODONTİK MUAYENESİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN 4 VEYA 5 YAŞ DİLİMİ"

Çocukların ilk ortodontik muayenesi için en uygun zamanın 4 veya 5 yaş dilimi olduğunun aktaran Ok, bazı durumlarda çocuğun bebeklik döneminde edindiği alışkanlıklardan dolayı da sorunlar yaşanabileceğini, erken yaşta uygulanacak ortodonti tedavisi ile çocuklarda; çene büyümesinin yönlenmesinin sağlanabileceğini, bebeklik döneminden gelen ağız alışkanlıklarının engellenebileceğini (parmak emme ve benzeri), daha estetik bir diş görüntüsü elde edilebileceğini bildirdi.

Erken yaşlarda çene kemiklerinin gelişimi de göz önünde bulundurulduğunda ortodonti tedavisi için en uygun zamanın bu dönem olduğunu vurgulayan Ok, 10-15 yaş aralığındaki çocukların diş ve ağız problemlerinin diğer yaşlara göre daha çabuk çözüldüğünü belirtti.