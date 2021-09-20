Vajinismus nedir? Vajinismus tedavisinde 5 önemli kural

20 Eylül 2021 Pazartesi, 00:00

Cinsel birleşmede oluşan ağrı hissi olarak tanımlanan vajinusmus, genellikle ilk cinsel birleşme denemesinde gün yüzüne çıkıyor. Bu rahatsızlık toplumda sık görülüyor ve çiftler en yakınlarına bile bu durumdan bahsedemeyebiliyor. Vajinismusta erken dönemde uzman yardımı alınması ve düzenli cinsel terapi sayesinde başarı oranı son derece yüksek oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Gülcan Türkeli, vajinismus ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

10 KADINDAN 1’İ CİNSEL İLİŞKİYE GİREMİYOR

Vajinismus çiftlerin birleşmesi sırasında bilinçdışı gerçekleşir. Yapılan çalışmalar ülkemizde vajinusmus sıklığını yüzde 10 olarak belirtmektedir. Her 10 kadından biri vajinismus nedeniyle ilişkiye giremiyor. Vajinismus kendini birliktelik sırasında panik atak benzeri bir durum ile gösterebilir. Çiftlerde zamanla gelen cinsel isteksizlik de görülebilir.

PSİKOLOJİK KAYGILAR VE YANLIŞ İNANIŞLAR NEDEN OLUYOR

Vajinismusa genellikle psikolojik kaygılar ve yanlış inanışlar neden olur. Kız çocuklarına öğretilen veya bilinçaltına kodlanan; “cinsellik kötüdür, kızlık zarı çok değerlidir ve korunması gerekir” düşünceleri bu problemin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bazen cinsel bilgi eksikliği, basit bir utanma ve cinsel duygulardaki baskılanma da vajinismusa neden olabilir. Bazen de altta yatan sebep, özellikle çocukluk dönemindeki travmatik bir olay olabilir.

CİNSEL TERAPİ İLE YÜKSEK BAŞARI SAĞLANIYOR

Cinsel terapi programı duygusal ve fiziksel teknikleri içerir. Çiftin cinsel terapi sürecine birlikte katılmaları daha iyi sonuçlar verir. Vajinismus tedavisi doğru bilgi ve teknik gerektiren bir süreç olduğu için, yapılacak plan tecrübeli ve nitelikli bir cinsel terapist tarafından takip edilmelidir. Cinsel terapi planına uyulduğu takdirde, umulduğundan daha hızlı ve kesin iyileşme elde edilmektedir. Tedavide amaçlanan, cinsel birlikteliğin yanı sıra keyifli, hazlı bir cinsel hayatın olması ve devamlılığının sağlanması.

Vajinismus tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

1- Tedaviye yaklaşım kişiye özgü olmalıdır.

2- Tedavide çiftlerden iyi bir hikaye almak ve onları tanımak çok önemlidir.

3- Cinsel eğitim ve bilişsel yeniden yapılandırma sağlanmalıdır.

4-Nefes gevşeme egzersizlerine yer verilmelidir.

5-Hastanın geçmişten gelen yanlış inanç ve bilgilerden kurtulmasını sağlanmalıdır.