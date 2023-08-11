'Vegan beslenmeden ziyade gıda çeşitliliğini tercih edin'

Yayınlanma: 11.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.08.2023 - 07:00

Özellikle son yıllarda giderek artan vegan beslenme alışkanlığı ile ilgili Diyetisyen Gizem Gençyürek Yılmaz açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Gizem Gençyürek Yılmaz, vegan beslenmede hiçbir şekilde hayvan eti ve ürünleri, süt, yumurta, bal ve bunları içeren besinlerin tüketilmediğini belirterek:

“Bu beslenme biçiminin tercih edilmesinin farklı sebepleri olabilir. Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle, bazen dinsel inanışlar sebebiyle, kimi zaman hayata bakış açısı, bazıları ise hayvan hakları koruyuculuğu gibi çeşitli nedenlerle bu beslenme biçimini tercih ederler.Kişilerin sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmeleri için almaları zorunlu olan besinler ve besin öğeleri vardır. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar gibi makro besin öğelerinin yanında birçok vitaminlere, minerallere ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacımız olan besin öğelerini ise besinlerin çeşitliliği ve renkliliği sayesinde tamamlarız. B12 vitamini gibi bazı besin öğeleri bitkisel kaynaklı besinlerde bulunmaz, bu nedenle vegan beslenme biçimini tercih eden kişilerde bu vitaminin eksikliği kaçınılmazdır. Bu nedenle diğer ihtiyacımız olan besin öğelerinin eksikliğine bağlı birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUKTAKİ BESLENME GELECEĞE YÖNELİK SAĞLIK YATIRIMIDIR

Çocukluk çağının büyüme ve gelişmenin en hızlı ve en önemli olduğu dönemlerden biri olduğuna dikkat çeken Gençyürek Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu dönemdeki beslenme alışkanlıkları geleceğe yönelik sağlık yatırımlarıdır. Ebeveynler bir takım inanışlar gerekçesiyle vegan beslenmeyi tercih ediyorsa doğal olarak çocuklarının da bu beslenme biçimini tercih etmelerini isteyebilir. Ancak vegan beslenme çocuklar için önermediğimiz bir beslenme çeşididir. Çocukluk döneminde her besin grubundan besinlerin ana öğünlerde tüketilmesi, mümkün olduğunca renkli ve çeşitli besinlerin tüketilmesi; yeterli enerji ve vitaminler ile minerallerin vücuda alınması, kullanılması, depoların doldurulması, kemiklerin gelişimi, ideal büyüme eğrilerini takip etme açısından oldukça kıymetlidir.”

HERKESİN BESLENME ŞEKLİ KENDİSİNE ÖZEL

Diyetisyen Gençyürek Yılmaz, ideal beslenme şeklini ise şu şekilde açıkladı:

“Kişinin yaş, cinsiyet, fiziksel özellikleri, metabolik durumları, fiziksel aktivite şiddetleri, kronik hastalığı olup olmama durumuna göre besin ve besin öğesi ihtiyaçları farklılık gösterir. Her bireyin beslenme şekli kendine özeldir ve yaşam şartları da göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Kişiler bu hesaplamaları yapmak için destek almasalar bile günlük beslenmelerini düzenli yaptıkları sürece, günlük diyetlerinde besinlerin çeşitliliğine yer verdikleri sürece doğal olarak vitamin-mineral ihtiyaçları büyük oranda karşılanacak ve hem kısa vadeli hem de uzun vadeli sağlığı korumak için yatırım yapılmış olacaktır. Çeşitli ve dengeli beslenmenin yanında yeteri kadar su tüketilmeli, fiziksel olarak aktif olunmalı ve uyku düzenine dikkat edilmelidir.”