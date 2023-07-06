'Vegan beslenmeye yönelim B12 eksikliğini artırdı'

Yayınlanma: 06.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 07:00

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Gündüz, yaz aylarında rehavete kapılarak sağlığın ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

"GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK DURULMALI"

Gündüz, "Sabah kahvaltıda domates salatalık ve yeşil biber tüketmeyi tercih ederken öğle vakitlerinde kabak, fırında karnıyarık, zeytinyağlı taze fasulye az yağlı yemekler ve sebzeli börek türlerini tercih etmeliyiz. Akşam yemeklerinde yine ana sebzelerden içeriğinde et ve tavuğun olduğu fırın yemekleri yanında makarna, cacık veya yoğurt, salata olmalı. Yaz aylarında su ihtiyacını karşılamak için farklı içecek türlerine yönelmek yanlıştır. Özellikle dikkat edilmesi gereken diğer durum ise sıvı ihtiyacımızı karşılamak için kafeinli içecekler, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı. Ara öğünlerde yeterli miktarda tüketilecek olan kavun ve karpuz kaybedilen su ihtiyacını karşılayacaktır" diye konuştu.

"VİTAMİN EKSİKLİKLERİ BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜYOR"

Türkiye'de D vitamini eksikliğinin yoğun bir şekilde yaşandığına dikkat çeken Doç. Dr. Gündüz şunları söyledi:

"D vitamini, vücudumuza besinler yoluyla provitamin-D şeklinde alınır ve güneş ışınlarının etkisiyle deride D vitaminine dönüşür. Eksikliğin başlıca nedenleri yetersiz alım, bağırsaktan emilim kusurları, yetersiz güneş ışığına maruz kalma, faktör içeriği çok yüksek güneş kremlerini kullanmak ve koyu pigmentli cilde sahip olmaktır. Kışın kapalı ortamlarda çokça vakit geçirdiğimiz için D vitamini vücudumuzda eksik olabiliyor. Aşırı kilolu ve 65 yaşından büyük kişiler genelde evde oturdukları için D vitamini seviyeleri daha düşüktür. Büyüme çağından yaşlılığa kadar hayatın her anında vücut D vitaminine ihtiyaç duyar. D vitamini yağda çözünen ve vücutta depolanan önemli vitaminlerden (A, D, E, K) biridir. Diyetle alınan kalsiyum ve fosforun sindirim sisteminden emilimini ve kandaki düzeylerini normal tutarak kemik sağlığını destekler. Ayrıca bağışıklık sistemi, kas ve kardiyovasküler sistem için de kuvvetlendirici etkisi vardır. Tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşması için gereklidir. Sonuç olarak eksikliğinde kolayca kırılabilen veya şekil değiştirebilen zayıf ve yumuşak kemiklere ve düşme olasılığını artırtan zayıf kas yapısına yol açar."

"B12 VİTAMİN EMİLİMİ BOZULMUŞTUR"

Güçlü bir bağışıklık için B12 vitamininin önem taşıdığını kaydeden Gündüz, "Son dönemlerde kullanılan ilaçlar ve beslenme döngüsü B12 emilimini olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda metformin etken maddeli ilacın hem şeker hastalarında hem insülin direncinde hem de diğer bazı özel durumlarda kronik kullanımı yine proton pompa inhibitörlerinin yaygın kullanımı sebebiyle B12 vitamin emilimi bozulmuştur. B12 vitamini hayvansal gıdalarda bulunmaktadır. Son yıllarda vegan kişi sayısının artması da B12 eksikliğine katkı sağlamaktadır. B12 eksikliğinin belirtileri ise, kansızlık ve buna bağlı halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, çarpıntı, dilimizde ağrı, şişlik, hassasiyet ve dil üzerindeki çıkıntıların kaybı-düzleşmesi, unutkanlık, depresyon ve ruh hali bozukluğu, sinirlilik, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda uyuşma ve yürüme sorunları, kemik erimesi (osteoporoz) kalça ve omurga kırık riski" dedi.