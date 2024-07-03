Hamilelikte risk yaratan 10 durum!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:34

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:34

Gebelik süreci, anne adayı ve bebeği için büyük bir heyecan ve mutluluk kaynağı olmakla birlikte, bazı sağlık riskleri de içerebilir. Anne adayının sağlığı ve bebeğin gelişimi için dikkat edilmesi gereken birçok faktör bulunmaktadır. Peki, gebeliği etkileyen durumlar nelerdir? İşte hamileliği riske atan 10 durum...

HAMİLELİĞİ RİSK YARATAN 10 DURUM

1. Yüksek tansiyon (Preeklampsi):

Gebelikte yüksek tansiyon, preeklampsi adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu durumda anne adayında yüksek tansiyon, ödem (vücutta sıvı tutulması), böbrek sorunları ve diğer komplikasyonlar gelişebilir. Bebek için ise büyüme geriliği veya erken doğum riski artabilir.

2. Gebelik diyabeti:

Gebelik sırasında diyabet gelişebilir (gestasyonel diyabet). Bu durumda kan şekerinin kontrol altında tutulmaması, bebeğin aşırı büyümesine ve doğum sırasında komplikasyonlara yol açabilir.

3. Erken doğum riski:

Bazı durumlarda gebelikte erken doğum riski artabilir. Erken doğum, bebeğin doğumdan önce yeterince gelişmemiş olmasına ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

4. Plasenta sorunları:

Plasenta previa veya plasentanın erken ayrılması gibi durumlar plasenta sağlığını etkileyebilir. Bu durumlar kanama riskini artırabilir ve hem anne adayı hem de bebeği tehlikeye sokabilir.

5. Enfeksiyonlar:

Gebelik sırasında bazı enfeksiyonlar (örneğin, sitomegalovirüs, toksoplazmoz) anne adayı ve bebeği etkileyebilir. Bebeğin doğum sonrası sağlık sorunları yaşama riski artabilir.

6. Anemi:

Gebelikte demir eksikliği anemisi sık görülen bir durumdur. Anemi, anne adayının enerji seviyelerini düşürebilir ve bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir.

7. Fetal gelişim sorunları:

Gebelik sırasında fetal gelişim sorunları ortaya çıkabilir. Bu durumda bebeğin organ gelişimi veya büyümesi normalden farklı olabilir.

8. Düşük:

Gebelikte düşük riski her zaman mevcuttur. Düşük, gebeliğin erken dönemlerinde gerçekleşebilir ve fiziksel ve duygusal olarak zorlayıcı olabilir.

9. Çoklu gebelikler:

Çoğul gebelikler (ikiz, üçüz vb.) riskleri artırabilir. Bu durumda prematüre doğum, büyüme geriliği ve diğer komplikasyonlar sık görülebilir.

10. Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı:

Gebelikte sigara, alkol veya uyuşturucu kullanımı bebeğin sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu maddelerin kullanımı düşük doğum ağırlığı, doğum kusurları ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.