Yerli aşı Turkovac kullanım onayı aldığı tek ülke olan Türkiye’de bile tercih edilmiyor

22 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac aşısı ülke genelinde isteyen yurttaşlara uygulanmaya devam ediyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil kullanım onayı verilen 11 aşı arasında Turkovac bulunmuyor. Turkovac’ın onay aldığı tek ülke ise Türkiye. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını önermesine karşın uzmanlar sahadan gelen veriler doğrultusunda Turkovac aşısı yaptırma talebinin çok düşük olduğunu söyledi. Uzmanlar, Bakan Koca’nın aksine hatırlatma dozu olarak Biontech aşısını önerdi.

YETERİNCE KULLANILMIYOR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kocazeybek, Turkovac aşısının Sinovac aşısı gibi inaktif bir aşı olduğunu anımsatarak “Sinovac aşısının antikor etkilerinin zaman içinde giderek düştüğünü biliyoruz. Sinovac ile aynı prensipte olduğu için antikor seviyesi bu aşıda da giderek düşüyor” dedi. Kocazeybek, “Turkovac bir aşılama sürecinin gerekli süreçleri yeterince yapılmadan kullanıma açıldı. Aşının faz-3 çalışma sonuçları ve olgu sayıları bilimsel olarak açıklanmadı. Faz-3 çalışmalarının uluslararası yayınlarda yayınlanması lazım. Sahadan gözlemlediğimiz kadarıyla Turkovac yeterince kullanılmıyor. Bilimsel bir hassasiyet yerine ‘bizim aşımız’ duygularıyla yaptırılıyor” diye konuştu.

"HATIRLATMA BIONTECH OLMALI"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ise aşının varyantlar üzerindeki etkisine dair bilimsel bir veri olmadığına dikkat çekti. Ökten, “Sağlık Bakanlığı bununla ilgili hiçbir veri açıklamıyor. Kullanım onayı aldığı başka bir ülke yok. Uygulanması için üçüncü faz çalışmalarının yayınlanması gerekiyor. Aşı ile ilgili çalışmaların şeffaflıkla açıklanması lazım. Bakanlık bunu hem ülkemizde kullandırıyor hem başka ülkelere gönderiyor. Bakanlığın bu aşının koruyuculuğu anlamında bir an önce veri açıklaması gerekiyor” diye konuştu. Hatırlatma dozu olarak ise Biontech aşısını öneren Ökten, “Bugüne kadar Omicron ve alt varyantlara da etkili olan Pfizer/Biontech öneriyoruz. Şu an ülkemizde olan aşı bu. Coronavac aşısının varyantlara karşı etkisi ve koruyuculuğu düşük. Turkovac’ın ise etkinlik ve koruyuculuk anlamında elinizde bilimsel verileri yok” dedi.

GÜVENLİ RAPORLAR AÇIKLANMADI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu ve Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, Sağlık Bakanlığı’nın kaç doz Turkovac aşısı yapıldığını açıklaması gerektiğini belirtti. Nesanır, “Üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen aşının faz-1, faz-2 ve faz-3 çalışmaları hala kamuoyuna açıklanmadı. Aşının “güvenli” ve “etkili” olduğu konusundaki raporların kamunun erişebileceği biçimde yayınlanmamasının, insanların Turkovac yaptırmamasında belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Sahadan gelen veriler günlük Turkovac aşı yaptırma talebinin çok çok düşük olduğunu gösteriyor”