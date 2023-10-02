Yorgunluğunuzun sebebi aydınlık alanda uyumak olabilir
Uzmanlar ışık açıkken uymanın özellikle okula giden çocuklarda yorgunluğa neden olabileceğini belirtti.
Prof. Dr. Vefik Arıca, sağlıklı bir uyku için karanlık bir otama ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Gece ışık açık yatılmasının melatonin hormonunun salgılanmasına engel olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle uyuduğumuz odada eğer ışık açık uyuyor isek ışık göz kapağından geçerek özellikle göz hücrelerini, beyin hücrelerini yorabilir. Özellikle gece bize uykuyu veren melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyebilir" diye konuştu.
MELATONİN SALGILANMADIĞINDA UYKU KALİTESİ DÜŞER
Melatonin hormonunun salgılanmamasının sağlıklı uykuya engel olduğunu anlatan Arıca, "Melatonin hormonu az salgılandığı zaman sabah yorgun kalkarız, uykumuzu almadan kalkarız. Sık sık uyanırız. Yorgun bir şekilde tatsız, tuzsuz uyku geçiririz. Bu nedenle ışık açık iken uyumamalıyız" dedi.
Arıca, uykuda göz bandı takılması ve yatak odalarında koyu renkli perdelerin tercih edilmesinin önemine vurgu yaparak, “Işık açıkken uymak özellikle okula giden çocuklarda yorgunluğa neden olabilir” dedi.
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