Yüz körlüğü (Prosopagnozi) nedir? Yüz körlüğü neden olur? Yüz körlüğünün belirtileri nelerdir? Yüz körlüğü olan ünlüler kimlerdir?

07 Temmuz 2022 Perşembe, 18:27

Yüz körlüğü yüz algısıyla ilgili bir bilişsel bozukluktur. Tıp dilinde prosopagnosia olarak adlandırılan bu durum, insanların yüz, ağız, göz gibi unsurları görmelerine rağmen aralarında bağlantı kuramamaları olarak nitelendiriliyor.

Hastalığın en ağır seyrinde insanlar kendi ailelerni bile tanıyamıyor. İnsanların çoğu bu rahatsızlığın farkında olmayabiliyor ve sadece 'yüz hafızalarının güçlü olmadığını' düşünüyor.

YÜZ KÖRLÜĞÜ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Prosopagnozi, nörolojik açıdan zararlı birçok nedenin sonucu olarak gelişebilir. Yüz körlüğünün kesin nedeni bilinmemek ile beraber hastalığın kalıtsal olduğu düşünüklmektedir. Yüz körlüğü doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir. Bazı nörolojik hastalıklar ve beynin sol hemisfer bölümünün hasar alması yüz körlüğüne neden olabilir.

YÜZ KÖRLÜĞÜNÜN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Prosopagnozi ile ilişkili spesifik beyin alanı genellikle insanların diğer insanların yüzlerini benzer karmaşıklığa sahip cansız nesnelerden ayırt etmesini sağlayan fusiform girustur. Fusiform girusun işlevselliği çoğu insanın yüzleri kompleks cansız objelere göre daha detaylı olarak tanımasına izin vermesidir. Prosopagnoziye sahip kişiler için yüz tanımak için kullanılan yeni method daha az hassas olan obje-tanıma sistemine dayanır. Tanıdık yüzleri tanımada sağ yarımküre fusiform girus, sola göre daha önemli yer tutmaktadır. Fusiform girusun sadece insan yüzlerinin tanınması için spesifik olup olmadığı ise belirsizliğini korumaktadır.

Edinilmiş prosopagnozi çoğunlukla yetişkinlerde bulunur ve oksipito-temporal lob hasarından kaynaklanır. Edinilmiş prosopagnozi aynı zamanda kendi içinde tamalgısal ve asosyatif prosopagnozi olarak ikiye ayrılır.

Sonradan olan yüz körlüğü, beynin yüz tanımayı kontrol eden kısımlarının bir yaralanma yüzünden hasar görmesiyle ortaya çıkıyor.

Gelişimsel yüz körlüğü ise beynin farklı bölgeleri arasındaki iletişimin bozulması nedeniyle doğumdan itibaren görülüyor.

YÜZ KÖRLÜĞÜ OLAN ÜNLÜLER KİMLERDİR?

Robert Gascoyne-Cecil

Oliver Sacks

Jane Goodall

Karl Kruszelnicki

Chuck Close

Duncan Bannatyne

Steve Wozniak

John Hickenlooper

Jim Woodring

Stephen Fry

Mary Ann Sieghart

Margaret Kerry

Markos Moulitsas

Victoria



