Millet İttifakı partileri kadın politikalarını konuşuyor

Yayınlanma: 04.05.2023 - 17:56

Güncelleme: 04.05.2023 - 17:56

14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde siyasette kadın temsili ve kadın politikalarına ilişkin tartışmalar, özellikle Cumhur İttifakı içinde yer alan Hüda-Par ve Yeniden Refah Partisi’nin 6284 sayılı yasaya ilişkin tutumuyla yeniden gündeme taşınırken, partilerin listelerinde kadın adaylara beklenin altında yer vermesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve Türkiye’de kadın politikalarına dair tartışma başlıkları; 5 Mayıs Cuma günü saat 17’de Şanlıurfa Barosu Konferans Salonu'nda, Millet İttifakı'nın bileşenlerini oluşturan partilerin kadın genel başkan yardımcıları, yöneticileri, adayları ve siyasette aktif rol alan kadınların katılacağı konferans ile masaya yatırılıyor.

KADINLAR BELİRLEYİCİ

Türkiye 14 Mayıs’a giderken tüm partilerin kadın politikaları ve kadın temsiliyetine ilişkin tutumları belirleyici durumda. Gerek listeler, gerek seçim kampanyaları pratikleri partilerin kadına bakışı konusunda önemli bir tartışma başlığı oluşturuyor.

Daha önce Manisa ve Bursa’da gerçekleştirilen serinin Şanlıurfa’daki üçüncü ayağında bu kez moderatörlüğü gazeteci / yazar Sibel Hürtaş yapıyor.

Önemli toplantıda konuşmacı olarak ise şu isimler yer alıyor:

CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık,

DEVA Partisi GMYK- GMKK Üyesi ve iş insanı Essum Aslan,

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy,

Gelecek Partisi Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Şule Genco Altıparmak,

Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaağaç ve Avukat, Yazar, Kadın Hakları Savunucusu Tuba Torun.

Toplantıya ayrıca Urfa’da aday olan kadınlar da konuşmacı olarak davet ediliyor.