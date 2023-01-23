Uğur Mumcu için Odunpazarı'nda anma düzenlenecek

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 18:08

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 18:09

Ankara'da aracına konulan bombanın patlamasıyla hayatını kaybeden Cumhuriyet gazetesi yazarı, gazeteci Uğur Mumcu için ölümünün 30'uncu yılında tüm yurtta anma düzenleniyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde de her sene olduğu gibi Uğur Mumcu için belediye tarafında bir anma yapılacak. Demokratik kitle örgütlerinin ve yurttaşların da katılacağı anma töreni, 24 Ocak Salı günü (yarın) 13.30’da Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleşecek.

Odunpazarı Belediyesi, 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu unutmuyor.

Uğur Mumcu için 30 yıl önce bombalı suikasta uğradığı “06 YR 245” plakalı aracının bulunduğu Uğur Mumcu Parkı’nda anma töreni düzenlenecek.

“Unutmuyoruz, unutturmuyoruz” sloganı ile gerçekleşecek anma töreni, 24 Ocak Salı günü (yarın) saat 13.30’da yapılacak.