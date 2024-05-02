1 Mayıs ablukasında parti ayrımı! Polis, CHP'li Günaydın'a 'hangi partidensiniz' demiş

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:49

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:49

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polis ablukasında kalan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile bir polis arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Günaydın, polisin kendisine hangi partiden olduğunu sorması üzerine 'Bu soruyu sormaya utanmıyor musun?' diye karşılık verdiğini anlattı.

" 'HANGİ PARTİDENSİNİZ?' "

TELE1'e konuşan Günaydın, şunları aktardı:

“Biz biliyorsunuz genel başkan Saraçhane’de yaptığı açıklamada şunu söyledi; ‘Bu memleketin polisi de bu memleketin emekçisidir. Eğer kendilerine Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sendikalaşma hakkı verilse onların da sendikalarıyla beraber bu eylemde olmaları lazımdı. Çünkü, onlar da bir emekçi. Dolayısıyla ben halkla polisin karşı karşıya gelmesini istemiyorum. Bu manzara Türkiye’ye yakışır bir manzara değil’.

Şimdi artık bitti işler, ondan sonra biz alanda epey bir süre kaldık. Bazı canlı yayınlara katıldık. Gelen arkadaşlarla sohbet ettik. Ayrılıyorum artık. Ayrılan ve boşalan yolları da kesmiş arkadaşlar. Bunun bir mantığı olabilir mi?

Durduk dedik ki; ‘Ya arkadaş açın burayı, artık insanlar geçiyor, sadece benim için değil, ben milletvekiliyim ama herkes için açın. Yani burayı kapatmanın anlamı ne?’. Polis dedi ki; ‘Hangi partidensiniz?’. Dedim ki; ‘Sen bu soruyu sormaya utanmıyor musun? Yani a partisinden olsam ne olacak b partisinden olsam ne olacak? Senin davranışını mı değiştirecek bu?’. ‘Başkanım amirlerimiz soruyor’ dedi.

Dedim ki; ‘O amirin anayasaya aykırı emir veriyor sana. Sonra sana ayıp işler yaptırmaya çalışıyor. O amirine uyma kardeşim. Kanunsuz emirlere uyma. Kanuna uygun emirlere uy. Ben milletvekiliyim, hangi partiden olduğumu da sana söylemiyorum. Burayı da yalnızca benim için aç demiyorum. Vatandaş için aç. Açmıyorsan bu yaptığın, aldığın önlemin sebebini bana bir söyle"