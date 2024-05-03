DİSK'ten 1 Mayıs gözaltılarına tepki: 'Hiçbir meşruiyeti yoktur'
DİSK, sabahın erken saatlerinde Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin baskınla gözaltına alımasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada gözltıların hiçbir meşruiyeti olmadığına dikkat çekildi.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek için direnen çok sayıda kişinin evine baskın düzenlendi. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) tarafından yapılan açıklamada "1 Mayıs'ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık" denildi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) resmi sosyal medya hesabından gözatılara ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim için mücadele etmek meşrudur. İstanbul'da #1Mayıs günü işlenen bir suçtan bahsedilecekse bu Anayasa Mahkemesi kararına karşı zor kullanıp Anayasal düzene karşı suç işleyenlerdir. 1 Mayıs gerekçesiyle yapılan gözaltı işlemlerinin hiçbir meşruiyeti yoktur. Gözaltına alınan herkes serbest bırakılmalıdır."
Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim için mücadele etmek meşrudur. İstanbul'da #1Mayıs günü işlenen bir suçtan bahsedilecekse bu Anayasa Mahkemesi kararına karşı zor kullanıp Anayasal düzene karşı suç işleyenlerdir. 1 Mayıs gerekçesiyle yapılan gözaltı işlemlerinin hiçbir meşruiyeti… pic.twitter.com/qDyaJFe2yI— DİSK (@diskinsesi) May 3, 2024
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