10 Ekim ailelerinden CHP'ye tepki: 'Açılışa katılmayacağız'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 09:55

Güncelleme: 09.10.2024 - 09:57

Ankara'da, 10 Ekim 2015'te IŞİD'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının kurduğu 10 Ekim Barış Derneği, katliam anısına yapılan anıtın açılışına katılmayacaklarını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, "10 Ekim Ankara Katliam Anıtı’nın açılışını ailelerimiz, derneğimiz ve duyarlı kamuoyu ile beraber 9 Ekim 2024 saat 10:04’te yapacağımızın çağrısını yapmıştık. Gelinen aşamada Ankara Büyükşehir Belediyesi ve CHP Ankara İl Örgütü’nün, açılışa saatler kala derneğimizi, 10 Ekim Ailemizi ve bizimle birlikte dokuz yıldır mücadele eden emek ve demokrasi güçlerini yok sayarak, günlerdir emek vererek hazırladığımız programımızı iptal ettiğini ve kendi programının uygulanarak bizim misafir olarak açılışa davet ettiklerini öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

CHP ve belediyeye tepki gösterilen açıklamada, "Yapılan bu dayatmayı kabul etmiyoruz ve 9 Ekim’de gerçekleşecek açılışa katılmayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. 10 Ekim’in hafızasını, öznelerini yok sayan hiçbir etkinlik bizi temsil etmemektedir. 10 Ekim Ailesi olarak 10 Ekim günü saat 10:04’te 9. yıl anmasında Ankara Garı önünde anmamızı gerçekleştireceğiz. Bütün emek ve demokrasi güçlerini anmamıza çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

10 Ekim 2015 günü, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) çağrısıyla "Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi" düzenlendi.

Çok sayıda siyasi parti ve , sivil toplum örgütünün de katıldığı miting öncesinde Ankara Garı önünde kortej oluşturanlara, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü tarafından canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 101 kişi hayatını kaybetti.