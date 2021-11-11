10 Kasım anmasını Atatürk düşmanının adı verilen salonda yaptılar

11 Kasım 2021 Perşembe, 09:40

Antalya'nın Akseki ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı için seçilen salonun adı dikkat çekti.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, Akseki İlçe Jandarma Komutanı Onur Yaldırak ve AKP'li Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'ın da katıldığı program Akseki Belediyesi Osman Yüksel Serdengeçti Kültür Salonu'nda düzenlendi.

Siyasal islamcı akımın "fikir" alanında önde gelen isimlerinden biri olan Osman Yüksel Serdengeçti, Mustafa Kemal Atatürk'e karşıt fikirleriyle biliniyordu.

1965-1969 yılları arasında Adalet Partisi listesinden Antalya milletvekilliği yapan ve kendisi de bir 10 Kasım günü (1983) ölen Serdengeçti, "Samsun konuşması" olarak bilinen hitabında Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerini şu ifadelerle hedef almıştı:

“Tepeden inme dışarıdan gelme yapılan birçok inkılaplar milleti allak bullak etmişti. Paris sokaklarında yetişenler! Hukuk-u beşer beyannamesini ezbere bilenler! Laiklik ve inkılapçılık perdesi altında yoksul Anadolu halkının imanını, vicdanını, hak ve hukukunu pervasızca çiğnediler.

Kıtalara hükmeden, 3 kıtada asırlarca dimdik duran ecdadımızı, şurada, burada, halkevlerinde türlü kuyruklara sokarak tahkir ve tehvil ettiler.

Onlar kendilerini yarı ilah sayıyorlardı. Yapanlar onlardı, yaratanlar onlardı, partilerinden bahsederken şerefli partimiz diyorlardı. On yılda on beş milyon genç yaratmışlardı. Tam 27 yıl tanrılar gibi konuştular. Firavunlar gibi saltanat sürdüler. Yediler, içtiler, kustular. Altta kalanın canı çıksın. Altta kalan halktı, milletti, köylüydü. Amma nutuklarda, amma afişlerde ‘Köylü milletin efendisidir’ diye yazıyordu. Halkı ve köylüyü efendimiz sensin, efendimiz sensin diye soydular”



