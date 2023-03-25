100 bin imza sürecinde 4. gün: Hangi aday kaç imza topladı?

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 12:37

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 12:38

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını vermişti.

İMZA SÜRECİNDE 4. GÜN

Buna göre Meclis dışından partilerin aday göstermesi veya bağımsız isimlerin aday olabilmesi için vatandaşlardan 100 bin imza toplaması gerekiyor. Bu çerçevede YSK’nın kararına göre 11 isim seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Destekledikleri adaya imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kuruluna giderek imza verebilecek.

ŞU ANA KADAR 213 BİN 722 İMZA TOPLANDI

Cumhurbaşkanı adaylarından 11’i için imza verme işlemleri dördüncü gününde devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışından seçmenler saat 12.00 itibariyle toplam 213 bin 722 imza kullandı.

En fazla oy alan adayların sıralaması ise şöyle:

Muharrem İnce 80 bin 633

Fatih Erbakan 69 bin 97

Sinan Oğan 42 bin 422

Doğu Perinçek 16 bin 976

Yakup Türkal 2 bin 105

Erkan Trükten bin 164

Ahmet Özal 838

İrfan Uzun 487

Halil Murat Ünver 301

Hilmi Özden 246

Davut Turan 94

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, önceki gün Cumhur İttifakı'na katıldıklarını açıklayarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.