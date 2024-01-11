11 ilçe adayı belli oldu: İmamoğlu’ndan ilk paylaşım geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Parti Meclisi toplantısı ardından açıklanan İstanbul adaylarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:30
11 ilçe adayı belli oldu: İmamoğlu’ndan ilk paylaşım geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için 240 il ve ilçede adaylarını belirledi. 

İstanbul’un ise 11 ilçesinde adaylar belli oldu. 

İBB Başkanı İmamoğlu “CHP Parti Meclisi’nde belirlenen İstanbul ilçe belediye başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Birlikte anlamlı bir başarıya imza atmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

İstanbul’un ilçeleri için belli olan adaylar şu şekilde:

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beyoğlu: İnan Güney

Çatalca: Erhan Güzel

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Sancaktepe: Alper Yeğin

Silivri: Bora Balcıoğlu

Şile: Özgür Kabadayı

Tuzla: Eren Ali Bingöl


ibb Ekrem İmamoğlu yerel seçim

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