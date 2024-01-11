11 ilçe adayı belli oldu: İmamoğlu’ndan ilk paylaşım geldi

Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:30

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için 240 il ve ilçede adaylarını belirledi.

İstanbul’un ise 11 ilçesinde adaylar belli oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu “CHP Parti Meclisi’nde belirlenen İstanbul ilçe belediye başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Birlikte anlamlı bir başarıya imza atmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi’nde belirlenen İstanbul ilçe belediye başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Birlikte anlamlı bir başarıya imza atmak için çalışacağız.



Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beyoğlu: İnan Güney

Çatalca: Erhan Güzel

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 11, 2024

İstanbul’un ilçeleri için belli olan adaylar şu şekilde:

Başakşehir: Mesut Öksüz

Bayrampaşa: Hasan Mutlu

Beyoğlu: İnan Güney

Çatalca: Erhan Güzel

Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Sancaktepe: Alper Yeğin

Silivri: Bora Balcıoğlu

Şile: Özgür Kabadayı

Tuzla: Eren Ali Bingöl