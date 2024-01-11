11 ilçe adayı belli oldu: İmamoğlu’ndan ilk paylaşım geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Parti Meclisi toplantısı ardından açıklanan İstanbul adaylarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için 240 il ve ilçede adaylarını belirledi.
İstanbul’un ise 11 ilçesinde adaylar belli oldu.
İBB Başkanı İmamoğlu “CHP Parti Meclisi’nde belirlenen İstanbul ilçe belediye başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Birlikte anlamlı bir başarıya imza atmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.
CHP Parti Meclisi’nde belirlenen İstanbul ilçe belediye başkan adaylarımızı tebrik ediyorum. Birlikte anlamlı bir başarıya imza atmak için çalışacağız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 11, 2024
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beyoğlu: İnan Güney
Çatalca: Erhan Güzel
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen…
İstanbul’un ilçeleri için belli olan adaylar şu şekilde:
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beyoğlu: İnan Güney
Çatalca: Erhan Güzel
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Sancaktepe: Alper Yeğin
Silivri: Bora Balcıoğlu
Şile: Özgür Kabadayı
Tuzla: Eren Ali Bingöl
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