CHP'li Yunus Emre gazetemizi ziyaret etti: 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yerinde olur'

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:00

Ziyaretin ardından gündeme ilişkin konuşan Emre, cumhurbaşkanı adayının altılı masadan çıkması gerektiğini söyledi.

Emre, “Altılı masanın son bir yılda yaptığı çok ciddi çalışmalar var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dökümanıyla başlayan ve bu ay sonunda eylem ve yol haritasıyla sonuçlanacak bir süreç. Altılı masaya bunu dayatacak halim yok ama bütün çalışmalar ortada dururken aday tabii ki altılı masadan çıkmalı. Altılı masadaki liderlerin hepsi çok saygın insanlar ama içlerinden sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu altılı masayı bundan sonra da etkili bir şekilde işletmek bakımından önemli misyona sahip. Benim açımdan genel başkanımızın adaylığı çok yerinde olur” dedi.

‘CUMHURİYET BİR GAZETEDEN FAZLASI’

Gazetemize dair konuşan Emre, “Cumhuriyet hepimiz için bir gazeteden daha fazlası. Cumhuriyet Türkiye’deki çağdaşlaşma ve modern ulus misyonunu temsil ediyor. Cumhuriyet'in tarihi bir misyonu var. Tuncay Bey de geçmişten beri temiz toplum, yolsuzlukla mücadele demokrasi ve ifade hürriyeti bakımından da arkasında birikim olan biri. Bu birikimi de buraya taşımış olması mutluluk verici” ifadelerini kullandı.



