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12 Haziran'da seçim yapılacak: Buca Belediyesi'nde meclis çoğunluğu hangi partide?

12 Haziran'da seçim yapılacak: Buca Belediyesi'nde meclis çoğunluğu hangi partide?

8.06.2026 14:11:00
Güncellenme:
ANKA
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12 Haziran'da seçim yapılacak: Buca Belediyesi'nde meclis çoğunluğu hangi partide?

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili seçimi 12 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek. Buca Belediyesi'nde meclis çoğunluğu CHP'de bulunuyor.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Haziran’da Buca Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

Duman’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi’nde yapılacak Başkanvekilliği seçimi için tarih belirlendi. İzmir Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 12 Haziran Cuma günü saat 16.00’da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olağanüstü meclis toplantısında Belediye Başkanvekili seçimi yapılacak.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 7 Haziran 2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00’da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

MECLİS’TE ÇOĞUNLUK HANGİ PARTİDE?

Buca Belediye Meclisi’nde CHP’nin 27, Cumhur İttifakı’nın (AKP, MHP ve BBP) ise 18 üyesi bulunuyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan meclis üyelerinden Burcu Er Durmaz tutuklanırken, Doğan Sarıkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Genç'in ise hakkında yakalama kararı bulunuyor.

İlgili Konular: #Buca #Buca Belediyesi

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