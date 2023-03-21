15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası: Sanıkların tahliye talebi reddedildi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:30

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:43

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin hayatını kaybettiği, Boğaziçi Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 82 sanık yönünden yeniden görülen davanın duruşması iki gün boyunca Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki büyük salonda görüldü.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar getirilirken, sanık avukatları ile Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı avukatları ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da katıldı.

MAHKEME BOZMA KARARINA UYDU

Duruşmada, Yargıtay'ın bozma ilamına karşı diyecekleri sorulan müdahiller ve müştekiler bozma ilamına uyulmasını talep etti. Sanıklardan bir kısmı da bozmaya uyulmasını istedi. Mahkeme heyeti, bozma ilamına uyulmasına karar verdi. Bunun üzerine söz verilen tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu.

DURUŞMA MAYIS'A BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, 28 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. 16 Temmuz 2016 günü saat 01.45 ile 02.12 saatleri arasındaki görüntü kayıtlarının Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilerek sanıkların köprüye intikal ettikleri Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı dışına çıkıp ne şekilde konuşlandıkları, ateş edip etmedikleri, ateş etmişlerse pozisyonlarının belirlenmesi hususunda rapor hazırlanmasının istenilmesine ve tüm kamera kayıtlarının bilirkişiye gönderilmesi taleplerini reddetti. Sanık Habibullah Şahin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 15 Mayıs-18 Mayıs tarihleri arasında yine Silivri'de yapılmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Temmuz 2018'de davayı karara bağlamıştı. Mahkeme, 72 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı. 22 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl 7'şer ay, 5 sanığa aynı suçtan 15'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un öldürülmesine ilişkin 12 sanığı "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 9 Temmuz 2019'da yerel mahkemenin 99 sanık hakkında verdiği çeşitli hapis cezaları ile 44 sanık hakkında verdiği beraat hükümlerine ilişkin yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vermişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de sanıklardan bazıları hakkında verilen hapis cezaları ile bazı sanıklarla ilgili beraat hükümlerini çeşitli gerekçelerle bozmuştu.