CHP'li Murat Emir: '15 Temmuz paralarını sahiplerine teslim edin'

24 Aralık 2022 Cumartesi, 21:02

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için toplanan paranın hak sahiplerine dağıtılmadığı iddialarını TBMM gündemine taşımış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emir, Yanık’ın bankadaki paranın 325.1 milyon TL olduğunu açıkladığını, faiz geliriyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktığını kaydetti. Bakan Yanık’ın yanıtını değerlendiren Emir, şunları ifade etti:

“YILLARCA BU PARALARI HAK SAHİPLERİNE VERMEDİLER VE ÜZERİNE ÇÖKTÜLER”

“15 Temmuz darbe girişiminin ardından iktidar, 251 şehit yakını ile 2 bin 734 gazi için halktan yardım topladı. 2016 yılında toplanan paranın miktarı 310 milyon TL’yi buldu. Yıllarca bu paraları hak sahiplerine vermediler ve üzerine çöktüler. Biz de ısrarla, ‘Bu paraları hak sahiplerine ne zaman vereceksiniz?’ diye sorduk. Israrlarımız sonrasında, bu paranın 16 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hesabına aktarıldığı açıklandı. Sonrasında nihayet, Nisan 2020’de şehit yakını ve gazilere aylık biner TL destek ödemesine başlandı. Zorlamamız sonrasında aylık ödeme bin 500 TL’ye çıkarıldı.”

(Murat Emir)

“BANKADAKİ PARA 2022 KURUYLA 1.5 MİLYAR TL YAPIYOR”

2016’da toplanan 310 milyon TL’nin 2016 yılı kuruna göre karşılığının 88 milyon dolar olduğunun altını çizen CHP’li Emir, Aralık 2022 kuruyla hesaplandığında paranın 1,5 milyar TL’yi bulduğunu kaydetti.

Gazilere dağıtılan paranın toplam miktarının, aylık faizin yarısına dahi denk gelmediğini vurgulayan Emir, "TÜİK’in enflasyonu yüzde 80, ENAG’ın da yüzde 170 açıkladığı bir dönemden geçilmektedir ve hak sahiplerine dağıtılması gereken paralar erimektedir" dedi.

İKTİDARA ÇAĞRI

Emir açıklamasının devamında şunları kaydetti:



"İktidar, vatandaşlar tarafından şehit yakını ve gazilere verilmek üzere kendisine emanet edilen paralara el koymuş durumda. Aylık yardım dağıtmayı dahi bizim aylarca zorlamamız üzerine yapmak zorunda kaldılar. Ana parayı ise vermeye bir türlü yanaşmıyorlar. Daha da kötüsü para bankada bekletilirken eridikçe eriyor. Bugün Bakan Yanık’ın verdiği yanıttan anlıyoruz ki, bankadaki para aradan geçen sürede 5 kat daha erimiş. İktidarı bir kez daha bu paraları hak sahiplerine teslim etmeye çağırıyoruz."