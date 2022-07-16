Önder Sav'dan '15 Temmuz' açıklaması: Bir cinayet tezgâhı değil sinsi bir irtica planıydı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Önder Sav, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Sav, “Cumhuriyet ve demokrasi sevdalısı pek çok insan öldü, öldürüldü. Darbeyi önledik diye övünen, 15 Temmuz’u ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ diye yücelten zihniyet sahipleri, darbe adım adım yaklaşılırken yola taş döşeyenlerdir” dedi.

İktidarın “din maskesiyle gericiliği örgütlediğini” vurgulayan Sav, “Adalete, milli savunmaya eğitim sistemine Fetullahçılar ustaca sızdırılırken ellerini ovuşturanlar, yarattıkları canavar, kendilerini parçalamaya kalkışınca ahkam kesmeye, demokrasi havarisi edebiyatı yapmaya başladılar. 15 Temmuz birdenbire ortaya çıkmış bir cinayet tezgâhı değildir. Geliyorum diye haykıran sinsi bir irtica planıdır. Planın baş aktörü, örgütleyeni Fetullah Gülen’e ‘Muhterem Hocamız’ diyenler, yılan kendilerini sokmaya başlayınca demokrasi ve cumhuriyet sevdalısı kesildiler” tepkisini gösterdi.

Tehlikeyi zamanında sezip uyaran Atatürkçülerin suçlandığını da söyleyen Sav, “Maalesef kimi korkak Cumhuriyetçileri, kendisini aydın sanan zavallıları, ürkütüp sindirdiler. Darbeye zemin hazırlayanlara da, darbeci soytarılara da, kanla, savaşla kurulan cumhuriyeti ve güzel ülkemizi teslim etmeyeceğiz. Mustafa Kemal’in partisine bile sızmaya cüret edenlere, bunlara bilerek ya da bilmeyerek göz yumanlara hadlerini bildirmek, çağdaş, laik, demokrat devrimcilerin görevi olmalıdır. Mustafa Kemal’in ilkelerini ve demokratik laik Cumhuriyeti ölene kadar savunmaya and içen, dirençli, omurgalı ve kararlı duruş sergileyenlere selam olsun” ifadelerini kullandı.