19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanacak

Yayınlanma: 19.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.05.2023 - 03:00

Bugün kutlanacak olan bayramda yurttaşlar birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak.



İşte il il ücretsiz 19 Mayıs konserleri:

İstanbul: Maltepe Etkinlik Alanı’nda Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, DJ Burak Yeter, Sena Şener, Skapova ve Kum sahne alacak. Kapı açılışı saat 14.00’te olacak. Küçükçekmece Menekşe Parkı’nda Haluk Levent İstanbullularla buluşacak. İrem Derici İspark Avcılar Meydan’da, Melike Şahin Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda, Ozbi Ataşehir Atapark’ta, Levent Yüksel ise Şişli Maçka Demokrasi Parkı’nda 19 Mayıs coşkusunu şarkılarıyla alevlendirecek.

Ankara: Sıla, saat 20.00’de, Atatürk Orman Çiftliği’nde, ünlü rapçi Ceza ise saat 20.30’da Anıtpark’ta başkentlilerle buluşacak.

İzmir: Gündoğdu Meydanı’nda Mabel Matiz saat 21.00’de İzmirlileri coşturacak.

Kırklareli: Lüleburgazlılar 19 Mayıs coşkusunu Hayko Cepkin’le yaşayacak. Konser, Kongre Meydanı’nda saat 21.00’de ücretsiz düzenlenecek.

Eskişehir: Saat 20.30’da “Flyboard Gösterisi” düzenlenecek. Porsuk Çayı’nda yapılacak gösterinin ardından 21.00’de Köprübaşı iskelesinden başlayacak olan Fener Alayı yapılacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde 20.30’da düzenleyeceği “19 Mayıs Özel Konseri” ile sanatseverlerle bir araya gelecek.

Aydın: İki güne yayılan bayram coşkusu, dün akşam Atatürk Kent Meydanı’nda Melek Mosso’nun konseriyle başladı. Bugün ise saat 21:00’de Soner Sarıkabadayı Atatürk Kent Meydanı’nda Aydınlılarla bir araya gelecek.

Adana: Saat 19.30’da Adana Büyükşehir Belediyesi önünden başlanacak olan meşaleli yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı’nda son bulacak. Meşaleli yürüyüşün ardından saat 20.00’de Edip Akbayram konser verecek.

Samsun: Batıpark Konser Alanı’nda Karsu, bu akşam saat 20.00’de yurttaşlarla bir araya gelerek bayramı kutlayacak. Kutlamalar kapsamında 21 Mayıs’ta ise saat 09.00’da Fuar Caddesi’ndeki başlangıç noktasından 19 Mayıs Yarı Maratonu yapılacak. Aynı gün saat 19.00’da Büyükşehir Sanat Merkezi’nde “7 Güzel Adam” tematik şiir dinletisi programı düzenlenecek.