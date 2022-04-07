19 yaşındaki moto kuryenin ölümü: Tahliye edilen sürücü için tutuklama kararı
Denizli Devlet Hastanesi arka caddesinde trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün lüks aracıyla çarptığı 19 yaşındaki moto kurye Necati Yasin Batır hayatını kaybetmiş; Batır'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sürücünün ise geçen ay tahliyesine karar verilmişti. Son olarak o sürücü hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
Denizli'de, 19 yaşındaki moto kurye Necati Yasin Batır'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada tahliye edilen otomobil sürücüsünün yeniden tutuklanmasına karar verildi.
Cumhuriyet savcısı ve maktulün yakınları 24 Mart'ta Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan M.K'nin tahliyesine itiraz etti.
İtirazı inceleyen nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı gösteren somut delillerin bulunduğu, olay anında 2,71 promil alkollü olduğu gerekçesiyle ara tahliye kararının iptal ederek tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.
NE OLMUŞTU?
Merkezefendi Caddesi'nde 16 Ocak'ta M.K'nin (26) kullandığı otomobil önce motosiklete daha sonra minibüse çarpmıştı.
Motosiklet sürücüsü Necati Yasin Batır (19) yaşamını yitirmiş, minibüsteki bir kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından tutuklanan M.K, ilk duruşmada alkollü araç kullandığını kabul etmişti.
Sanık, 24 Mart'ta görülen duruşmada ise tahliye edilmişti.
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