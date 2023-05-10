2018 seçimlerinde Kayseri'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kayseri'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kayseri seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Kayseri seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE KAYSERİ'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 443.015
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 187.936
HÜR DAVA PARTİSİ - 1.512
VATAN PARTİSİ - 1.344
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 20.742
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 108.268
SAADET PARTİSİ - 15.035
İYİ PARTİ - 96.334
BAĞIMSIZLAR - 795
2018 SEÇİMLERİ KAYSERİ'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 6
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 2
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1
İYİ PARTİ - 1
2018 KAYSERİ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
MEHMET ÖZHASEKİ - AKP
MUSTAFA ELİTAŞ - AKP
TANER YILDIZ - AKP
İSMAİL EMRAH KARAYEL - AKP
İSMAİL TAMER - AKP
HÜLYA NERGİS - AKP
İSMAİL ÖZDEMİR - MHP
MUSTAFA BAKİ ERSOY - MHP
ÇETİN ARIK - CHP
DURSUN ATAŞ - İYİ PARTİ
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Ankara'yı hareketlendiren gelişmeler