2018 seçimlerinde Kayseri'den kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kayseri'den kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kayseri seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:45

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:45

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KAYSERİ'DE PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 443.015

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 187.936

HÜR DAVA PARTİSİ - 1.512

VATAN PARTİSİ - 1.344

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 20.742

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 108.268

SAADET PARTİSİ - 15.035

İYİ PARTİ - 96.334

BAĞIMSIZLAR - 795

2018 SEÇİMLERİ KAYSERİ'DE HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 6

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 2

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

İYİ PARTİ - 1

2018 KAYSERİ MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

MEHMET ÖZHASEKİ - AKP

MUSTAFA ELİTAŞ - AKP

TANER YILDIZ - AKP

İSMAİL EMRAH KARAYEL - AKP

İSMAİL TAMER - AKP

HÜLYA NERGİS - AKP

İSMAİL ÖZDEMİR - MHP

MUSTAFA BAKİ ERSOY - MHP

ÇETİN ARIK - CHP

DURSUN ATAŞ - İYİ PARTİ