2018 seçimlerinde Kütahya'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Kütahya'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Kütahya seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:05

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:05

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE KÜTAHYA'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 213.353

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 71.847

HÜR DAVA PARTİSİ - 826

VATAN PARTİSİ - 931

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 4.701

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 49.250

SAADET PARTİSİ - 6.984

İYİ PARTİ - 41.281

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ KÜTAHYA'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

AHMET TAN - AKP

İSHAK GAZEL - AKP

CEYDA ÇETİN ERENLER - AKP

AHMET ERBAŞ - MHP

ALİ FAZIL KASAP - CHP