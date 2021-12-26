2021'de 21 yeni siyasi parti kuruldu

26 Aralık 2021 Pazar, 15:32

Siyaset gündeminde erken seçim senaryolarının eksik olmadığı 2021 yılında çok sayıda yeni siyasi partinin de kuruluşuna tanıklık edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Siyasi Partiler bölümünde yer alan bilgilere göre, 2021 yılında 21 yeni siyasi parti kuruldu. Böylece Türkiye’de faaliyette bulunan toplam siyasi parti sayısı 124’e yükseldi.

2021 yılı içerisinde kurulan sözkonusu partiler, “Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Doğuş Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Altın Çağ Partisi, Yeniden Diriliş Partisi, Tuğra Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Zafer Partisi, Bağımsızlık Partisi, Liberal Parti, Milli Birlik ve Gelişim Partisi, Adaletin Aydınlığı Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi, Yükseliş Partisi, Türkiye Gençlik Partisi, Dayatmasız Yaşam Partisi, Adalet ve Özgürlük Partisi, Milli Yol Partisi” oldu.

Yeni kurulan bu partilerle birlikte olası bir seçim öncesi oy pusulasında yer alabilecek partiler de merak konusu oldu. YSK’nin açıkladığı son listeye göre hali hazırda seçime girme yeterliliğine sahip sadece 19 siyasi parti bulunuyor.

Seçime girebilecek partiler: