Yayınlanma: 11.05.2023 - 16:45

Güncelleme: 11.05.2023 - 16:45

Milletvekillerinin ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. 2021 yılında 25 bin lira olan milletvekili maaşlarının 2023 yılında ne kadar olduğu, yüzde kaç zam aldığı araştırılıyor. Milletvekili maaşı 2023, Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Milletvekilleri aylık ne kadar maaş alıyor? gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki, 2023 Milletvekili maaşı kaç TL, ne kadar? Milletvekilleri aylık ne kadar kazanıyor? İşte, 2023 milletvekili maaşı...

2023 MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR?

2021 yılında milletvekili maaşı 25 bin lira olarak belirlendi. 2022 yılının ilk yarısında milletvekili maaşı 40 bin liraya yükseltilirken yılın ikinci yarısında 56 bin liraya yükseltildi. Milletvekillerinin 2023 yılında aldıkları aylık maaş 73 bin 379 lira olarak belirlendi.

Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 176'yı buldu. Halen hem milletvekilliği yapan hem de emekli milletvekili olanların aylık geliri ise 125 bin 349 liraya yükselmiş oldu.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?

TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde milletvekili maaşları belirlenmektedir. Kanunun 1. maddesi şu şekildedir:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar"

2023 YILINDA HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

Adalet ve Kalkınma Partisi: 286

Cumhuriyet Halk Partisi: 134

Halkların Demokratik Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 48

İYİ Parti: 37

Türkiye İşçi Partisi: 4

Demokrat Parti: 2

Memleket Partisi: 2

Büyük Birlik Partisi: 1

Demokrasi ve Atılım Partisi: 1

Demokratik Bölgeler Partisi: 1

Saadet Partisi: 1

Yenilik Partisi: 1

Zafer Partisi: 1

Bağımsız Milletvekili: 4

TOPLAM: 579 MİLLETVEKİLİ



