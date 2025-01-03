2024'ün 'en'lerinde dikkat çeken fark... Anket: Başarı oranı en yüksek başkanlar!
ORC Araştırma katılımcılara, '2024'ün En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları'nı sordu. Listede yer alan 10 Belediye Başkanının 8'i CHP'li isimlerden oluşurken 2'si ise AKP'li isimlerden oluştu.
ORC Araştırma, 30 büyükşehirde 15 bin 400 katılımcı ile kamuoyu anketi gerçekleştirdi.
Ankette katılımcılara, "31 Mart 2024'ten bu güne değerlendiğinizde, Belediye Başkanınızı Başarılı Buluyor musunuz?" sorusu soruldu.
İlk 10'da yer alan başkanlardan 8'inin CHP'li, 2'sinin AKP'li olması ise dikkat çekti.
Başarı oranı en yüksek belediye başkanları şöyle sıralandı:
- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin / Yüzde 59,7
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu / Yüzde 58,3
- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras / Yüzde 57,8
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş / Yüzde 57,4
- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu / Yüzde 57
- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın / Yüzde 56,5
- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu / Yüzde 56,1
- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey / Yüzde 55,2
- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer / Yüzde 54,9
- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç / Yüzde 54,5
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